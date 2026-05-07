Pequeños negocios frenan contrataciones mientras crece la presión económica

Conseguir trabajo se ha complicado en muchos sectores donde laboran millones de hispanos en EE.UU. Pequeños negocios de construcción, manufactura, transporte y comercio acumulan 13 meses consecutivos sin contratar personal o reduciendo empleos, afectados por la incertidumbre económica y caída de las ganancias, de acuerdo con un análisis del Comité Económico Conjunto del Congreso publicado este jueves 7 de mayo, una de las peores rachas en la historia reciente.

Solo en 2025, las empresas con menos de 10 empleados eliminaron 292,200 puestos de trabajo, cuatro veces más empleos perdidos que durante la pandemia, según cifras de Intuit aplicadas a negocios que usan QuickBooks para sus nóminas. Los economistas consideran que el problema no es solo la inflación, sino también un menor consumo, costos más altos y presión sobre sus márgenes de ganancia.

Los aranceles son el detonador, no el único problema para la economía

Por su parte, los propietarios de pequeños negocios señalan como principal problema la incertidumbre generada por la política de aranceles del presidente Donald Trump. De marzo a diciembre de 2025, los importadores en todo el país pagaron $223,000 millones en aranceles adicionales, según Noticias Telemundo.

Como consecuencia, los márgenes de ganancia de los pequeños fabricantes cayeron 11% en los nueve meses posteriores al anuncio de los aranceles del ‘Día de la Liberación’ del 5 de abril de 2025, según el reporte del Comité Económico Conjunto del 22 de abril de 2026. Para los fabricantes de bienes duraderos (vehículos, equipos y electrónicos), la caída fue del 24%.

Estos números se explican porque cientos de negocios que ya operaban con márgenes reducidos registraron niveles de rentabilidad peores que los de la pandemia.

“La incertidumbre hace imposible planear”

El impacto se siente en la vida cotidiana. Shirley Modlin, dueña de un negocio de manufactura que comenzó hace 20 años en su garaje, dijo a CNN este 7 de mayo que teme que su empresa vaya a la quiebra.

Y en California, Patricia Loperena, propietaria de una tienda de artículos para fiestas en el Valle de San Fernando, resumió a la agencia AFP en abril de 2025: “La gente paró de gastar, y en vez de hacer una fiesta grande, la hacen mucho más pequeña”.

El “motor de contratación” de la economía hace agua

Históricamente, los pequeños negocios (aquellos que tienen menos de 250 empleados) generan aproximadamente el 75% del total de nuevos empleos en EE.UU. Cuando ese motor se detiene, el mercado laboral entero lo resiente.

“Típicamente, los pequeños negocios son el motor de contratación de la economía”, afirmó Richard Trent, director ejecutivo de la Main Street Alliance. “Cuando ese motor está sangrando empleos de esa manera, creo que es una indicación grave de que estamos haciendo algo terriblemente mal”, lamentó.

El panorama para los próximos meses no mejora: solo el 12% de los dueños de pequeños negocios planea crear empleos en los próximos tres meses, según el Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) publicado en marzo de 2026. El propio organismo califica esta cifra como “territorio débil”.

Sectores con mayor concentración latina, los más golpeados

El Comité Económico Conjunto detalla que entre abril y diciembre del año pasado, la mayor pérdida de empleo se dio en negocios con menos de 10 empleados:

Manufactura : -4,600 empleos

: -4,600 empleos Construcción : -17,700 empleos

: -17,700 empleos Comercio minorista : -4,700 empleos

: -4,700 empleos Mayoreo: -10,400 empleos

Estos sectores emplean a millones de hispanos en EE.UU. Mientras que la caída en manufactura se aceleró a partir del ‘Día de la Liberación’ arancelaria, provocando la pérdida de 102,000 empleos entre enero de 2025 y marzo de 2026, según el Comité Económico Conjunto.

Lo que puede hacer un trabajador o dueño de un pequeño negocio hispano ahora

Trabajadores : si el empleador es un pequeño negocio en manufactura, construcción o transporte, se pueden revisar opciones de certificación técnica ante un posible recorte

: si el empleador es un pequeño negocio en manufactura, construcción o transporte, se pueden revisar opciones de certificación técnica ante un posible recorte Dueños de negocios : explorar programas de préstamos de emergencia de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y asesoría de organizaciones como la Hispanic Federation o el National Association for Latino Community Asset Builders (NALCAB)

: explorar programas de préstamos de emergencia de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y asesoría de organizaciones como la o el Ambos: documentar ingresos, contratos y afectaciones por aranceles, ya que podrían ayudar a obtener acceso a apoyos federales o estatales

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto en pequeños negocios en EE.UU.

¿Cuántos empleos perdieron los pequeños negocios en 2025?

Los negocios con menos de diez empleados eliminaron 292,200 puestos en 2025, la mayor caída en una década, según datos de Intuit y el Comité Económico Conjunto del Congreso.

¿Por qué los pequeños negocios no están contratando en 2026?

Por la incertidumbre arancelaria. Solo el 12% de los dueños planea crear empleos en los próximos tres meses, según la NFIB de marzo de 2026, muchos decidieron esperar a que se reduzcan los precios de importación.

¿Cuánto cayeron las ganancias de los pequeños fabricantes por los aranceles?

Sus márgenes de ganancia se desplomaron un 11% en los nueve meses después del Día de la Liberación, un nivel peor que durante la pandemia.

¿Qué sectores han perdido más empleos entre los pequeños negocios?

Construcción (-17,700), mayoreo (-10,400), manufactura (-4,600) y comercio minorista (-4,700) fueron los más afectados entre abril y diciembre de 2025.

¿Hay ayuda disponible para pequeños negocios afectados por los aranceles?

Sí. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) ofrece préstamos de bajo interés para negocios afectados por desastres económicos. Organizaciones como NALCAB y la Hispanic Federation brindan asesoría gratuita en inglés y español.

Conclusión

Si los aranceles permanecen o se amplían en el segundo semestre de 2026, la presión sobre los pequeños negocios podría generar una segunda ola de cierres, más silenciosa que los grandes despidos corporativos y potencialmente dañina para las comunidades hispanas que dependen de esas fuentes de empleo.

El Comité Económico Conjunto estima que las políticas arancelarias actuales podrían costarle a EE.UU. $490,000 millones en inversiones manufactureras para 2029. Para el trabajador latino, ese es el dato verdaderamente preocupante.

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