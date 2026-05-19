Podrás comprar una parte de la Estatua de la Libertad por $250

Una nueva colección limitada permitirá a los estadounidenses convertirse en dueños de una pequeña parte de la Estatua de la Libertad justo antes del 250 aniversario de Estados Unidos.

La empresa Alchemist Mint anunció el lanzamiento de una moneda especial llamada Lady Liberty Enlightening the World, elaborada con cobre original retirado de la Estatua de la Libertad durante los trabajos de restauración realizados entre 1984 y 1986.

Según la compañía, esta será la primera ocasión en que material auténtico del monumento histórico es transformado oficialmente en un objeto coleccionable nacional.

Además, aseguró que todo el cobre preservado restante será utilizado exclusivamente para fabricar estas piezas.

Cada moneda tendrá un precio de $250 y contará con un diseño octagonal de 30 milímetros.

También estará numerada individualmente y grabada en los bordes para certificar su autenticidad.

Las piezas incluirán documentación oficial que verificará el origen del cobre utilizado en su fabricación.

El diseño busca resaltar símbolos patrióticos relacionados con Estados Unidos.

En la parte frontal aparecerá el perfil de Lady Liberty rodeado por 50 estrellas, mientras sostiene la antorcha sobre su corazón.

En el reverso se incluirá una corona de laurel, frases de la Declaración de Independencia y una bandera estadounidense de fondo.

Las personas interesadas ya pueden apartar una moneda mediante un depósito inicial de $25 a través del sitio oficial del proyecto.

Quienes quieran una pieza con un número de serie específico relacionado con algún año importante deberán pagar un anticipo de $50.

La empresa informó que las monedas comenzarán a enviarse durante el otoño de este año.

La iniciativa surge como parte de las celebraciones rumbo al 250 aniversario de Estados Unidos, una fecha que se conmemorará oficialmente en 2026.

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