Bill Cassidy pierde las primarias, pero amenaza con ser la peor pesadilla de Trump

El presidente Donald Trump aparentemente se vengó del senador Bill Cassidy, republicano por Louisiana, que dice que no piensa devolverle el favor, por ahora.

Después de perder decisivamente su reelección el sábado, Cassidy, liberado de las restricciones políticas, podría —si así lo deseara— obstaculizar gran parte de la agenda del mandatario republicano en el Capitolio.

En principio, ostenta prácticamente un poder de veto sobre nombramientos clave como presidente del comité del Senado que supervisa la sanidad, el trabajo y la educación, y como miembro del influyente Comité de Finanzas del Senado.

En varias conversaciones con la prensa en el Capitolio, Cassidy rechazó cualquier sugerencia de que ahora se sienta con la libertad de desafiar directamente a Trump. No obstante, se negó a decir cómo manejaría las delicadas votaciones que se aproximan sobre la guerra de Irán o un proyecto de ley de control migratorio, e hizo un llamado a Washington a fomentar el bipartidismo.

“¿Voy a oponerme deliberadamente a las cosas? No, voy a hacer lo que sea mejor para mi país y mi estado”, apuntó.

Al cuestionarle sobre los candidatos que están siendo considerados por el panel que lidera —entre los que podrían figurar un nuevo secretario de Trabajo y un comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)—, Cassidy indicó que ya había candidatos que no habían logrado superar el comité.

“Voy a seguir haciendo lo que sea mejor para mi estado y para mi país, y trataré de tomar cada decisión teniendo eso en cuenta”, manifestó sobre si su enfoque de la administración cambiará.

Los comentarios surgieron luego de que Cassidy pronunciara una condena mordaz, aunque velada, contra Trump en su discurso de concesión, lo que planteó la probabilidad de que se volviera cada vez más crítico con el primer ejecutivo en los siguientes siete meses antes de las elecciones de mitad de periodo.

“Los insultos solo me molestan si provienen de alguien con carácter e integridad. Creo que las personas con carácter e integridad no dedican su tiempo a atacar a otros en internet”, expresó Cassidy en su discurso el sábado en la noche.

El presidente del comité del Senado evitó en su mayoría dirigirse directamente a Trump cuando hizo sus declaraciones a los medios de comunicación el lunes. Se negó a decir, por ejemplo, si creía que el mandatario había cometido un delito grave o falta en su segundo mandato. Él fue uno de los siete republicanos que votaron a favor de la destitución de Trump después de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, protagonizados por una horda de simpatizantes del gobernante.

En cambio, Cassidy señaló que quería “ofrecer una mejor visión de cómo deberíamos hacer las cosas” e indicó que ese es un asunto sobre el que se pronunciará antes de que termine su mandato a inicios de enero de 2027.

“Creo que la gente quiere que diga cosas negativas”, expresó. “Estoy diciendo cosas positivas, cosas positivas que quizás reflejen la situación actual, pero que me salen del corazón y que buscan hacer de mi país un lugar mejor, y ese es mi objetivo”.

La posición declarada del senador podría suponer un alivio para los republicanos del Senado, que necesitan una unidad casi total para confirmar a sus candidatos o para que la legislación avance en el Senado, a menos que puedan hacerse con los votos demócratas, informó Político.

Los republicanos ya tienen varios integrantes que se retiran, y si bien por lo general votan con el partido, el exlíder republicano Mitch McConnell de Kentucky y el senador Thom Tillis de Carolina del Norte demostraron estar dispuestos a discrepar con el presidente en tema clave.

“No creo que vaya a seguir el camino de Thom Tillis, o algo parecido, para causar problemas innecesarios”, señaló un antiguo asesor de Cassidy, que prefirió permanecer en el anonimato para evaluar con franqueza la forma de pensar del senador. “Creo que seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: simplemente hacer lo que cree correcto. Me sorprendería que se lanzara a la guerra”.

La derrota del sábado fue la culminación de un año políticamente tortuoso para Cassidy, quien reprimió sus preocupaciones e impulsó a varios nominados polémicos de Trump, entre los que destaca el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

En 2025, también le dijo a sus colegas que la Casa Blanca le había asegurado que el mandatario se mantendría neutral en las primarias, algo sobre lo que varios senadores republicanos se mostraban escépticos en privado dada la naturaleza explosiva de Trump y su constante enfado por las elecciones de 2021.

Por el contrario, el presidente respaldó a una rival en las primarias, la representante Julia Letlow, como una forma de represalia por el voto de condena de Cassidy en 2021. Letlow ganó por mayoría simple el sábado y se enfrentará al exrepresentante John Fleming en una segunda vuelta el 27 de junio.

Cassidy dijo el lunes que no se arrepentía del voto de condena.

“En realidad, voté a favor de defender la Constitución; esa es una mejor manera de decirlo“, manifestó Cassidy. “Puede que eso me haya costado mi escaño, pero ¿a quién le importa?”.

Asimismo, un exfuncionario del gobierno de Trump en su primer mandato indicó que el equipo del presidente entendía los riesgos de no apoyar a Cassidy y que no le preocupaba que el senador ahora actuara de manera temeraria.

“Este es el resultado que querían; creo que lo habían tenido todo en cuenta desde el principio”, dijo la persona. “No veo que se arrepientan. Cassidy habría sido una espina clavada hasta el final. Y, para ser honesto, una vez que pasaran las elecciones, no creo que le importara ya, porque ¿quién se iría primero: Trump o Cassidy?”.

Dicha persona añadió que el presidente del comité del Senado no sería el único senador que se vaya con la intención de bloquear a los candidatos de Trump, sugiriendo que la Casa Blanca podría mantener a funcionarios interinos en sus cargos hasta que se conforme un nuevo Congreso el año que viene.

Diferentes colegas le restaron importancia al hecho de que Cassidy, conocido dentro de la bancada por ser un discreto experto en políticas de salud, se reinventara de repente como una figura crítica importante para el liderazgo del Senado o la Casa Blanca.

Pero ya hay señales de que Cassidy podría manifestarse con más libertad luego de las elecciones.

Cuestionado el lunes sobre la creación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de un polémico fondo “contra la militarización” para costear indemnizaciones a personas supuestamente atacadas por administraciones demócratas, el senador declaró que no veía ningún “precedente legal” para ello.

El senador republicano John Kennedy, compañero de delegación de Cassidy, expresó que él es “muy poco emotivo en la forma en que toma las decisiones”.

“Es muy analítico y, personalmente, creo que Bill simplemente seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: decir las cosas como las ve”, agregó.

John Thune, líder de la mayoría del Senado, tildó a Cassidy como un “jugador de equipo” que quiere “ver triunfar a nuestro equipo”.

“Tiene varios meses aquí en los que puede ser una verdadera fuerza de cambio y un factor clave para lograr que se hagan algunas cosas, preside un comité increíblemente importante y poderoso, y esperamos seguir trabajando con él”, mencionó Thune.

Por su lado, el senador republicano por Missouri, Josh Hawley, miembro del comité que lidera Cassidy, rechazó comentar sobre la contienda, pero apuntó que tiene proyectos de ley que quiere que sean aprobados por el comité antes de fin de año.

“Voy a ser muy amable con él”, dijo Hawley.

Sigue leyendo:

• Trump llama “patético” al republicano Thomas Massie antes de las primarias en Kentucky

• Trump impone su fuerza en las primarias de Luisiana y afianza su control republicano

• Trump registra el peor índice de aprobación en su segundo mandato