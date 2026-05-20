10 trabajos técnicos con salarios de $85,000 al año o más

Mientras millones de personas buscan empleos mejor pagados en Estados Unidos, varios trabajos técnicos están destacando por ofrecer salarios altos sin requerir necesariamente una carrera universitaria tradicional de cuatro años.

Muchos de estos puestos dependen más de capacitación especializada, experiencia práctica y certificaciones.

Todos los datos salariales provienen de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), salvo que se indique lo contrario

1. Instalador y reparador de elevadores y escaleras eléctricas

–Salario anual promedio: $106,580

Este trabajo consiste en instalar, reparar y dar mantenimiento a elevadores, escaleras eléctricas y pasillos móviles en edificios residenciales y comerciales.

La profesión requiere conocimientos mecánicos y eléctricos, además de trabajar en espacios reducidos y alturas.

El ingreso suele darse mediante programas de aprendizaje de entre cuatro y cinco años administrados por el Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores.

Se proyecta que el empleo en esta área crecerá 5% entre 2024 y 2034.

2. Operador y distribuidor de plantas eléctricas

–Salario anual promedio: $103,600

Estos trabajadores controlan la maquinaria que genera y distribuye electricidad.

Supervisan paneles de control, operan equipos y reaccionan rápidamente ante fallas del sistema eléctrico.

En algunas plantas nucleares se requieren licencias federales. Además, los turnos nocturnos y las horas extra pueden elevar los ingresos por encima de los $135,500 anuales.

3. Instalador y reparador de líneas eléctricas

–Salario anual promedio: $92,560

El trabajo incluye instalar y mantener líneas de alta tensión que llevan electricidad desde las plantas hasta hogares y negocios.

Es una labor físicamente demandante que frecuentemente implica trabajar en alturas y en zonas afectadas por tormentas. El 10% mejor pagado gana más de $126,610 anuales.

La demanda crecería 7% entre 2024 y 2034 debido a la expansión de redes eléctricas y energías renovables.

4. Gerente de construcción

–Salario anual promedio: $106,980

Los gerentes de construcción supervisan proyectos desde el inicio hasta la entrega final. Coordinan cuadrillas, manejan presupuestos y se aseguran de que las obras avancen a tiempo.

Aunque algunas empresas prefieren licenciaturas, muchos trabajadores ascienden desde oficios técnicos dentro de la industria.

Se esperan cerca de 46,800 vacantes anuales en esta profesión.

5. Técnico nuclear

–Salario anual promedio: $104,240

Los técnicos nucleares trabajan junto a ingenieros y científicos en plantas nucleares y centros de investigación.

Operan equipos, monitorean niveles de radiación y ayudan a mantener sistemas de reactores.

Generalmente se requiere un grado técnico de dos años o experiencia militar equivalente.

6. Reparador eléctrico de subestaciones

–Salario anual promedio: $100,940

Estos especialistas inspeccionan y mantienen transformadores, interruptores y otros equipos de alto voltaje utilizados en subestaciones y plantas eléctricas.

Muchos ingresan a esta profesión después de trabajar como electricistas certificados y complementar su experiencia con capacitación especializada.

7. Terapeuta de radiación

–Salario anual promedio: $101,990

Los terapeutas de radiación aplican tratamientos a pacientes con cáncer utilizando equipos médicos especializados.

Trabajan junto a oncólogos y enfermeras, y el 10% con mayores ingresos supera los $141,550 anuales. El puesto requiere estudios especializados y licencia estatal.

8. Inspector de transporte

–Salario anual promedio: $87,890

Los inspectores de transporte revisan aviones, vehículos, barcos y otros equipos para garantizar que cumplan con normas federales de seguridad.

Muchos desarrollan sus conocimientos a través de experiencia práctica en lugar de estudios universitarios tradicionales.

9. Supervisor de oficios de construcción

–Salario promedio: $78,690

–El 25% mejor pagado supera: $100,200

Estos supervisores coordinan el trabajo diario de cuadrillas de construcción, organizan horarios y vigilan el cumplimiento de medidas de seguridad.

En proyectos sindicalizados o especializados, muchos pueden ganar más de $85,000 al año tras varios años de experiencia.

10. Ingeniero estacionario y operador de calderas

–Salario promedio: $75,190

–El 10% mejor pagado supera: $121,200

Estos trabajadores operan y mantienen sistemas mecánicos como calderas, aire acondicionado, bombas y sistemas de refrigeración en hospitales, universidades y plantas industriales.

En algunos estados se requieren licencias especiales, y la representación sindical suele ayudar a mejorar significativamente los salarios.

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