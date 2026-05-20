Alerta por nadador adolescente perdido frente a sus amigos en playa en Queens, Nueva York

Un joven nadador de 17 años desapareció ayer en las aguas de Rockaway Beach en Queens (NYC).

Funcionarios del FDNY informaron que recibieron un aviso alrededor de las 3:30 p.m. del martes sobre la desaparición del menor en el agua, a la altura de Beach 73rd St y Shore Front Parkway. Fuentes policiales revelaron a ABC News que una ola arrastró a la víctima justo en el momento en que su amigo lograba salir a la superficie.

Conocidos de la víctima no identificada, así como otras personas presentes, intentaron desesperadamente sujetarlo mientras él luchaba por mantenerse a flote. “Literalmente, intentaban tirar de él para traerlo de vuelta. Pero, debido a lo lejos que se encontraban dentro del agua, la corriente se los arrebató de las manos”, relató Nemiah Dos Santos, uno de los testigos. “Y yo simplemente rompí a llorar desconsoladamente por el chico; es una cosa ver que algo así sucede, pero es muy distinto ser la persona que, al menos, intenta ayudar”, agregó.

Un helicóptero del NYPD, nadadores de rescate del FDNY, drones y unidades marinas rastrearon las turbulentas aguas en busca del adolescente antes de suspender las labores de búsqueda anoche. Mientars, un grupo de jóvenes visiblemente angustiados observaba el trabajo de los equipos de emergencia. “Eran, literalmente, sólo lágrimas; con el teléfono celular en la mano, lloraban e intentaban comunicar a la persona que los había llevado a la playa que no podrían llevar de regreso a casa a quien los acompañaba”, comentó Julian Eastmead, otro testigo presencial.

Desde abril de 2025 despareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Sigue siendo una persona desaparecida, aunque es presumido muerto por ahogamiento, según las autoridades locales y sus asesores legales. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.