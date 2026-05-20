Campeón de UFC Ilia Topuria reveló regalo de Donald Trump tras visita a la Casa Blanca

El campeón español de UFC, Ilia Topuria, reveló que el presidente Donald Trump le dio un regalo durante su visita a la Casa Blanca hace unas semanas, previa a la velada del 14 de junio de UFC Freedom 250.

A través de un videoblog en su canal de YouTube, donde ha mostrado su dinámica viviendo en Estados Unidos los últimos meses como preparación a su pelea, Topuria mostró el regalo que Trump le hizo a él y a los demás peleadores del evento.

El video comienza con la llegada de Topuria a Nueva York, donde entrenó striking en Cruz MMA. Allí se le ve sorprendido por la ciudad y reflexionando sobre su magnitud: “Qué ciudad… los edificios como estos son de gente que ha soñado en grande”, comentó mientras recorría las calles.

Durante la sesión, también compartió un momento familiar al hacer una videollamada con su padre, su hermano y sus hijos, Hugo y Gio.

Tras el entrenamiento, el español viajó a Washington D. C. para el primer careo con su rival y para atender a los medios. En esa jornada, los peleadores del evento fueron recibidos por el presidente Donald Trump.

Lo que no se vio en esas imágenes fue el detalle que Trump tuvo con los cuatro participantes de la velada: un medallón presidencial, una pieza que suelen portar militares, funcionarios y altos cargos de la administración estadounidense.

Según explicó Topuria en su video, estas monedas se usan en el tradicional ‘Coin Challenge’, un juego habitual entre policías y soldados.

“Si entras en un bar y haces un coin challenge, el que tenga la medalla de menor rango paga. Y esta es la más alta porque es la del presidente”, contó entre risas. “Ahora, en cualquier bar que nos metamos y veamos a un soldado, salimos con esto. ¡Encima tenemos cuatro!”.

La visita de Topuria a Trump en la Casa Blanca se dio a inicios de mayo junto a Justin Gaethje, Alex Pereira y Cyril Gane. Los peleadores compartieron con el republicano en el Despacho Oval.

Incluso, Topuria se convirtió en tendencia por aquellos días luego de su interacción con Trump, en la que le confesó que “nunca pensó que fuese tan amable”.

El combate principal de la velada en Washington enfrentará a Topuria, que permanece invicto en su carrera, a Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

La velada forma parte de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos y se llevará a cabo el 14 de junio, mismo día del cumpleaños 80 de Donald Trump.



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