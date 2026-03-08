Ilia Topuria, Justin Gaethje y Alex Pereira: cartelera completa de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca

El pasado sábado UFC dio a conocer la lista de combates del evento Freedom 250 que se realizará en la Casa Blanca. La pelea principal será protagonizada por el campeón de peso ligero Ilia Topuria, que se enfrentará a Justin Gaethje.

El evento coprincipal será Alex Pereira contra Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de UFC. La velada forma parte de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos y se llevará a cabo el 14 de junio, mismo día del cumpleaños 80 de Donald Trump.

Cartelera UFC Freedom 250 en la Casa Blanca

Pelea estelar – Campeonato mundial de peso ligero

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje.

Campeonato interino de peso pesado

Alex Pereira vs. Ciryl Gane.

Peso gallo

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Peso ligero

Benoît Saint-Denis “Ruffy” vs. Michael Chandler.

Peso medio

Bo Nickal vs. Chris Daukaus.

Peso Pluma

Diego Lopes vs. Patricio Garcia.

THE OFFICIAL BOUT LIST FOR #UFCWhiteHouse



[ LIVE Sunday June 14 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/06d09Tm0jZ — UFC (@ufc) March 8, 2026

Topuria, español de 29 años, es campeón invicto y uno de los peleadores más famosos de UFC actualmente por haber vencido a leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira en sus últimos tres combates.

Por su parte, Gaethje, de 37 años, derrotó a Paddy Pimblett en enero para reclamar el título interino de peso ligero. Asimismo, el excampeón de peso medio Alex Pereira recuperó su título de peso pesado ligero con un nocaut en la primera ronda de Magomed Ankalaev en octubre de 2025.

El exampeón interino de pesado, Ciryl Gane, perdió su título ante Francis Ngannou en 2022 y luego perdió una por el título ante Jon Jones en 2023.

En julio de 2025, Trump asomó esta posibilidad que hoy es una realidad. El presidente es fan de la UFC y tiene una larga amistad con Dana White desde hace 25 años.

Como presidente, Trump asistió a UFC 244 en el Madison Square Garden de Nueva York para ver a Nate Díaz y Jorge Masvidal.

Dos años después se le vio en la T-Mobile Arena de Las Vegas para la lucha entre Dustin Poirier y Conor McGregor. En 2023 asistió a dos combates. UFC 287 en Miami y UFC 295 en Nueva York.



Sigue leyendo:

· Donald Trump anuncia que la pelea de UFC en la Casa Blanca será en su cumpleaños

· Excampeón de UFC Andrei Arlovski habla sobre su golpiza con influencer en pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

· Murió en prisión por aparente suicidio el expeleador de UFC Godofredo ‘Pepey’ Castro