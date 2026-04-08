Ilia Topuria calienta UFC Freedom 250 en la Casa Blanca con mensaje a Donald Trump

El campeón y sensación de UFC, Ilia Topuria, calentó el evento de UFC Freedom 250 que se realizará en la Casa Blanca el próximo 14 de junio. El peleador español envió un mensaje al presidente Donald Trump, a quien le pidió una invitación a su fiesta de cumpleaños y le advirtió que no necesitará mucho tiempo para su combate.

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Topuria, que enfrentará al estadounidense Justin Gaethje, insistió en que la pelea podría resolverse en el primer asalto. En declaraciones al diario Marca, aseguró que “lo más probable es que Gaethje acabara dormido en el primer asalto”.

Durante su paso por la Cadena COPE, el campeón lanzó un mensaje directo al presidente Trump. “Que no parpadee y no se ponga a peinarse, porque va a acabar rápido”.

Topuria, español de 29 años, es campeón invicto con una racha de 17-0 y uno de los peleadores más famosos de UFC actualmente por haber vencido a leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira en sus últimos tres combates.

Por su parte, Gaethje, de 37 años, derrotó a Paddy Pimblett en enero para reclamar el título interino de peso ligero.

La velada forma parte de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos y se llevará a cabo el 14 de junio, mismo día del cumpleaños 80 de Donald Trump.

En julio de 2025, Trump asomó esta posibilidad que hoy es una realidad. El presidente es fan de la UFC y tiene una larga amistad con Dana White desde hace 25 años.

Como presidente, Trump asistió a UFC 244 en el Madison Square Garden de Nueva York para ver a Nate Díaz y Jorge Masvidal.

Dos años después se le vio en la T-Mobile Arena de Las Vegas para la lucha entre Dustin Poirier y Conor McGregor. En 2023 asistió a dos combates. UFC 287 en Miami y UFC 295 en Nueva York.



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