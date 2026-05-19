Irán detiene a 19 presuntos terroristas y colaboradores de Estados Unidos

La cartera de seguridad indicó que los 19 individuos pertenecían a cuatro células terroristas en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán

Las autoridades iraníes han arrestado a 6,500 supuestos "espías" y "traidores a la patria"las autoridades iraníes han arrestado a 6,500 supuestos "espías" y "traidores a la patria".

Las autoridades iraníes han arrestado a 6,500 supuestos "espías" y "traidores a la patria"las autoridades iraníes han arrestado a 6,500 supuestos "espías" y "traidores a la patria". Crédito: Office of the Iranian Supreme Leader | AP

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Por  EFE

El Ministerio de Inteligencia iraní anunció este martes la detención de 19 supuestos terroristas en el sureste del país que “actuaban bajo la dirección directa del enemigo estadounidense-sionista”.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, la cartera de seguridad indicó que los 19 individuos pertenecían a cuatro células terroristas en la conflictiva provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

“Los militantes fueron arrestados antes de que llevasen a cabo ninguna acción”, dijo el ministerio.

Las autoridades se incautaron además de dos lanzacohetes, un rifle M4, cinco AK-47 y grandes cantidades de municiones.

La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, las autoridades iraníes han arrestado a 6,500 supuestos “espías” y “traidores a la patria”, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.

Irán ha intensificado las ejecuciones de supuestos colaboradores con Israel y manifestantes con al menos 30 ahorcamientos.

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