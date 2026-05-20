COR3 en Puerto Rico favorece que Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. se haga cargo de algunos proyectos de reconstrucción de la red eléctrica

NUEVA YORK – Eduardo Soria Rivera, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico, consideró que la integración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) en el desarrollo de proyectos de reconstrucción en la isla podría agilizar los procesos.

“Es importante señalar que existe la posibilidad de desarrollar trabajos a través de agencias federales como USACE, mediante acuerdos y mecanismos de colaboración interagencial que permitan agilizar y fortalecer la ejecución de proyectos de reconstrucción”, dijo el licenciado en declaraciones escritas a El Diario.

El funcionario argumentó que “en COR3 fomentamos este tipo de acuerdos colaborativos como una herramienta para apoyar el desarrollo de obras críticas de manera eficiente y en cumplimiento con la reglamentación federal aplicable”.

COR3 es la entidad encargada de desembolsar los fondos federales para proyectos de reconstrucción en municipios, agencias (entre las que se encuentra la Autoridad de Energía Eléctrica o AEE) y organizaciones sin fines de lucro.

Según el director ejecutivo, los reembolsos asociados con los proyectos en los que estaría trabajando USACE podrían ser elegibles, si el subrecipiente, en este caso, la AEE, cumple con las regulaciones federales de contratación aplicables, así como con las disposiciones establecidas en el Capítulo 7 del Manual para el Manejo y Desembolso de Fondos de COR3.

Soria Rivera añadió que, en cuanto a proyectos de reconstrucción con fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), estos deberán ejecutarse en cumplimiento con los requisitos y procesos federales aplicables.

Esta semana, El Nuevo Día reportó que el Cuerpo de Ingenieros se prepara para asumir mayor injerencia en los proyectos relacionados con infraestructura eléctrica, tanto en el área de transmisión y distribución como en la generación.

USACE habría suscrito los acuerdos con la AEE y el zar de Energía, Josué Colón, en febrero.

De acuerdo con el informe del medio local, la AEE tiene ante sí unos 11 proyectos en la isla financiados con fondos de FEMA o del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) en los que USACE pudiera intervenir, incluyendo un gasoducto.

La decisión responde a la idea de que dicha rama militar podría ayudar a avanzar con las obras al agilizar el proceso de trámites de permisos federales.

En una hoja informativa en la que resumen sus trabajos en la isla tras el embate del huracán María en septiembre de 2017, USACE se atribuyó haber ayudado a los boricuas durante “el apagón más prolongado de la historia de EE.UU.” que en algunas zonas se extendió hasta agosto de 2018, casi un año después del azote del sistema.

“Inmediatamente después de la tormenta, a muchos residentes de las zonas rurales les resultó imposible llegar a las instalaciones médicas que permanecían abiertas debido a los daños sufridos por las carreteras de montaña. Como consecuencia de esta interrupción en los servicios básicos y la infraestructura, miles de estadounidenses fallecieron en los meses siguientes”, detalla el documento.

“El huracán María puso al descubierto años de mantenimiento negligente de la red eléctrica y evidenció la vulnerabilidad de muchas personas que vivían con recursos muy limitados. El huracán causó un sufrimiento incalculable en Puerto Rico. Sin embargo, la respuesta ante la tormenta reveló el ingenio y la resiliencia de los puertorriqueños, y puso de manifiesto la dedicación de miles de socorristas federales, trabajadores del sector eléctrico y ciudadanos solidarios. Las luces volvieron a encenderse en todo Puerto Rico: comunidad tras comunidad, mes tras mes”, añade la recopilación.

Sobre las labores específicas de los militares, USACE mencionó que, entre 2017 y 2018, más de 3,000 miembros del personal se ofrecieron como voluntarios para asistir a los damnificados.

“Pasaron a formar parte de un Comando Unificado de mayor envergadura que brindaba apoyo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el liderazgo de la AEE, FEMA y representantes de la industria eléctrica estadounidense”, abunda el texto.

Los esfuerzos del Cuerpo para restablecer el suministro eléctrico en Puerto Rico incluyeron la adquisición de más de 51 millones de piezas de repuesto para el Comando Unificado; entre ellas, 61,000 postes eléctricos y 8,400 millas de cable conductor. Gran parte de lo materiales tuvieron que fabricarse específicamente para la isla.

“La misión del Cuerpo abarcó la instalación de generadores para el suministro temporal de energía en más de 1,200 instalaciones críticas, una cifra cuatro veces superior a la registrada tras cualquier tormenta anterior. Asimismo, supuso la primera ocasión en que el Cuerpo utilizó microrredes, las cuales contribuyeron a devolver la luz a 15,000 empresas y hogares en nueve comunidades aisladas”, expone el boletín informativo.

USACE compartió además que, para acceder a los sitios más remotos a la isla, se recurrió a helicópteros.

Sigue leyendo: