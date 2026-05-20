Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y tilda de “infamia” la acusación de EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este miércoles la acusación presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro y aseguró que se trata de una maniobra política destinada a justificar una eventual agresión militar contra la isla.

“La pretendida acusación” carece de base jurídica y busca “engrosar el argumentario para justificar el desatino de una agresión militar”, afirmó el mandatario cubano en un mensaje publicado tras conocerse los cargos contra el exlíder de 94 años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Castro por asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, incidente en el que murieron cuatro personas.

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro

El gobernante cubano calificó las acusaciones como un “ridículo intento” de afectar la imagen del exmandatario y sostuvo que la trayectoria política y militar de Castro desmonta cualquier señalamiento.

“La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia”, escribió Díaz-Canel al defender al dictador cubano.

Además, aseguró que la acusación refleja “la soberbia y la frustración” de Estados Unidos frente a la permanencia de la revolución cubana.

Cuba insiste en su versión sobre el derribo

En su pronunciamiento, Díaz-Canel reiteró la posición histórica del Gobierno cubano sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Según afirmó, las aeronaves violaron repetidamente el espacio aéreo de la isla y la actuación militar cubana ocurrió “en legítima defensa” dentro de aguas jurisdiccionales del país.

La versión cubana contradice las conclusiones de organismos internacionales y de autoridades estadounidenses, que sostienen que el ataque ocurrió en aguas internacionales.

El presidente cubano también acusó a Washington de ignorar advertencias previas sobre las actividades de la organización y cuestionó las operaciones militares estadounidenses en otras regiones.

Tensiones entre Washington y La Habana

La imputación contra Raúl Castro ocurre en medio del aumento de la presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, que incluye nuevas sanciones económicas y un bloqueo petrolero impuesto desde comienzos de año.

La Casa Blanca también ha endurecido su discurso contra el Gobierno cubano tras la captura de Nicolás Maduro y el deterioro de las relaciones entre ambos países.

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