Raúl Castro podría ser condenado a pena de muerte en Estados Unidos

El expresidente cubano Raúl Castro podría enfrentar una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Estados Unidos tras los cargos presentados en su contra por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, según explicó este miércoles el fiscal general interino Todd Blanche.

Durante una conferencia en Miami, Blanche afirmó que ya existe una orden de arresto contra Castro y aseguró que las autoridades esperan que comparezca ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad u otra forma”.

“Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión”, declaró el funcionario.

Comparaciones con Maduro

Consultado sobre la posibilidad de una operación similar a la realizada en Venezuela el pasado 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro, Blanche evitó confirmar cualquier acción contra Cuba.

“No voy a comparar casos”, respondió el fiscal, quien añadió que Estados Unidos procesa frecuentemente a personas que no se encuentran físicamente en el país y que los métodos para llevarlas ante la justicia “varían”.

La acusación contra Castro fue presentada en el Distrito Sur de Florida y lo señala por presuntamente ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, el derribo de las aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996.

Castro enfrenta cargos de asesinato

Según el Departamento de Justicia, el exmandatario de 94 años fue imputado por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.

La senadora de Florida Ashley Moody explicó que el delito de conspiración podría acarrear cadena perpetua, mientras que cada uno de los cargos de asesinato contempla como máxima pena la muerte o prisión de por vida.

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, vinculados a Hermanos al Rescate, organización dedicada a auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida.

La acusación también incluye a varios militares cubanos presuntamente involucrados en el operativo aéreo.

Tensión con Cuba

El Gobierno cubano sostuvo durante años que las avionetas habían ingresado a su espacio aéreo y calificó a los pilotos de “terroristas”, aunque la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

La imputación contra Raúl Castro surge en medio del aumento de la presión de la administración de Donald Trump sobre La Habana, en un contexto marcado por nuevas sanciones y tensiones diplomáticas.

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