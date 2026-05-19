Díaz-Canel niega amenazas contra EE.UU. tras informe sobre drones militares en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país “no representa ninguna amenaza” para Estados Unidos y negó tener intenciones agresivas contra otras naciones.

La aclaratoria la hizo luego de que un reporte divulgado por Axios señalara que la isla posee cientos de drones militares y habría discutido posibles planes de ataque contra la base estadounidense de Guantánamo y, potencialmente, Key West, en Florida.

Díaz-Canel, informó CBS News, reaccionó a las versiones publicadas sin referirse de manera directa a los supuestos planes militares, aunque defendió el derecho de Cuba a prepararse ante una eventual agresión externa.

“Las amenazas de agresión militar contra Cuba por parte de la mayor potencia mundial son bien conocidas”, escribió el mandatario cubano en redes sociales.

“La amenaza en sí misma ya constituye un crimen internacional. Si se materializara, desencadenaría un baño de sangre con consecuencias incalculables, además del impacto destructivo sobre la paz y la estabilidad regionales”, añadió.

El gobernante insistió en que Cuba no mantiene planes ofensivos contra Washington. “Cuba no representa ninguna amenaza, ni tiene planes ni intenciones agresivas contra ningún país. No las tiene contra Estados Unidos, ni las ha tenido jamás”, afirmó, agregando que las agencias de seguridad estadounidenses “saben perfectamente” esa situación.

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.



Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

De acuerdo con Axios, Cuba habría adquirido cerca de 300 drones militares y los habría desplegado en distintas zonas del país. La Habana no negó explícitamente la existencia de drones de uso militar.

Díaz-Canel sostuvo además que Cuba tiene “el derecho absoluto y legítimo” de defenderse frente a una posible ofensiva militar estadounidense, aunque advirtió que ese argumento no debería ser utilizado como justificación para una guerra.

Las declaraciones se producen en medio de un incremento de las tensiones entre Washington y La Habana tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela y el endurecimiento de las sanciones contra la isla impulsado por la administración de Donald Trump.

Trump ha insinuado la posibilidad de controlar la isla. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero, el mandatario afirmó que “Cuba es la siguiente”. Meses después, en marzo, aseguró que tendría el “honor” de “tomar Cuba de alguna forma” y sostuvo que podía “hacer con ella lo que quiera”.

El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó recientemente La Habana. Allí exigió “cambios fundamentales” y advirtió que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios”, reportó CBS.

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