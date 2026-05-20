Estos fueron los nombres de bebés más populares en Nueva York y Nueva Jersey en 2025

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes para miles de familias, y en Nueva York y Nueva Jersey, las tendencias parecen estar más claras que nunca.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) publicó su esperada lista anual con los nombres más populares registrados el año pasado, revelando cuáles fueron los favoritos de los padres en ambos estados.

Entre las niñas, Emma se quedó con el primer lugar tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, consolidándose como uno de los nombres más queridos de la última década. En el caso de los niños, las preferencias variaron ligeramente entre estados: Noah encabezó la lista en Nueva York, mientras que Liam continuó reinando en Nueva Jersey.

Los nuevos datos muestran que, aunque existen pequeñas diferencias regionales, las familias de ambos estados mantienen gustos muy similares, especialmente con nombres clásicos y modernos que se han mantenido vigentes durante años.

Los nombres más populares en Nueva York

Según la SSA, estos fueron los 5 nombres masculinos más registrados en Nueva York durante el último año:

1) Noah

2) Liam

3) Theodore

4) Lucas

5) Oliver

Para las niñas, el ranking estuvo encabezado por:

1) Emma

2) Olivia

3) Mia

4) Sophia

5) Charlotte

La lista refleja una mezcla entre nombres tradicionales y opciones modernas que siguen dominando las tendencias en hospitales y registros civiles del estado.

Noah, por ejemplo, ha ganado enorme popularidad en los últimos años debido a su sonido corto y fácil pronunciación en distintos idiomas, algo especialmente relevante en un estado tan diverso como Nueva York. Theodore, que ocupa el tercer lugar, también ha experimentado un fuerte resurgimiento gracias al regreso de nombres considerados clásicos.

En cuanto a las niñas, Emma mantiene un liderazgo constante. Olivia y Sophia también siguen entre los favoritos nacionales, mientras que Charlotte continúa creciendo entre las familias jóvenes.

Emma y Liam son los nombres número 1 en ambos estados. (Foto: Eric Gay/AP)

Nueva Jersey mantiene tendencias similares

En Nueva Jersey, los nombres más populares compartieron muchas coincidencias con los registrados en Nueva York, aunque hubo algunas diferencias notables.

Los 5 nombres masculinos más elegidos fueron:

1) Liam

2) Noah

3) Lucas

4) Luca

5) Joseph

Para las niñas, la lista quedó de la siguiente manera:

1) Emma

2) Mia

3) Olivia

4) Sophia

5) Isabella

Liam volvió a ocupar el primer lugar entre los niños en Nueva Jersey, confirmando la enorme popularidad que mantiene en todo el país desde hace varios años. Luca también destacó dentro del top cinco, mostrando el crecimiento de nombres cortos con influencia internacional.

Entre las niñas, Emma volvió a dominar el ranking estatal, mientras que Isabella logró mantenerse como una de las opciones favoritas para las familias del estado.

Los expertos en tendencias de nombres aseguran que muchos padres buscan actualmente nombres fáciles de pronunciar, con sonidos suaves y reconocimiento internacional, especialmente en regiones multiculturales como el área triestatal.

Una tradición que comenzó por curiosidad personal

Aunque hoy la lista anual de nombres de bebés se ha convertido en un fenómeno nacional, su origen fue mucho más simple.

La publicación comenzó oficialmente en 1998 gracias al trabajo del actuario Michael W. Shackleford, quien esperaba la llegada de un hijo y quería evitar escoger un nombre demasiado común. Motivado por esa curiosidad personal, utilizó la base de datos de solicitudes de tarjetas del Seguro Social para crear un registro nacional de tendencias de nombres.

El proyecto inicial se publicó como un documento de investigación llamado “Actuarial Note 139”, pero rápidamente captó la atención del público. Desde entonces, la SSA publica cada año una actualización con estadísticas nacionales y desgloses por estado, utilizando información recopilada desde 1880.

Actualmente, la lista es una de las referencias más consultadas por futuros padres en Estados Unidos, especialmente porque permite observar cómo cambian las preferencias culturales y sociales con el paso del tiempo.

La SSA suele divulgar los resultados poco antes del Día de las Madres, una fecha estratégica que coincide con el aumento de búsquedas relacionadas con embarazo, maternidad y bebés.

A nivel nacional, nombres como Liam, Noah, Olivia y Emma continúan dominando los registros, aunque cada estado presenta pequeñas variaciones influenciadas por factores culturales, comunidades inmigrantes y tendencias populares impulsadas por celebridades, series de televisión y redes sociales.

Para muchas familias, revisar estas listas no solo sirve como inspiración, sino también como una manera de evitar nombres demasiado frecuentes o, por el contrario, elegir aquellos que reflejan las tendencias más actuales del país.

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