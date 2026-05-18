Murió a los 22 años el jugador de fútbol americano universitario William Davis

William Davis, prometedor jugador de fútbol americano universitario, murió a los 22 años. Así lo anunció la Universidad Estatal Sam Houston (SHSU) y reseñó la cadena TMZ Sports.

De momento no se ha informado la causa de muerte. Sin embargo, un reporte de ‘HBCU Gameday’ y Houston Chronicle apuntó a que su fallecimiento podría tratarse de un presunto suicidio.

Un portavoz de la Universidad Estatal Sam Houston confirmó a TMZ Sports la muerte de Davis. “Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento del estudiante y atleta de SHSU, Will Davis“, indicaron.

Por su parte, el entrenador en jefe del equipo de fútbol americano de la escuela, Phil Longo, emitió un comunicado en el que reconoció el dolor por la partida repentina del jugador.

“Con el corazón destrozado, lamentamos la pérdida de Will Davis. Will era un miembro muy querido de nuestra familia de fútbol americano de los Bearkats aquí en Sam Houston, y tocó las vidas de todos los que lo conocieron”, señaló.

Davis había llegado a Sam Houston State a inicios de este año, tras una etapa destacada en Virginia Union, una universidad históricamente negra (HBCU), donde disputó tres temporadas entre 2022 y 2024.

William se había incorporado a los Bearkats para los entrenamientos de primavera en Huntsville el pasado abril. Tras comprometerse con SHSU, expresó su entusiasmo por este cambio.

En su momento dijo que la universidad le hizo sentir “en casa” desde el primer momento y que buscaba un lugar con una identidad cultural fuerte, lejos de su Virginia natal.

Ahora, el programa de Sam Houston State informó que planea rendirle homenaje durante la temporada 2026, aunque aún no se han dado a conocer los detalles.



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