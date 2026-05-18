Ancelotti confirma participación de Neymar en el Mundial 2026

Neymar se convirtió en la gran sorpresa de la lista oficial de la selección brasileña para el Mundial 2026, tras concretarse este lunes su regreso a la Canarinha luego de más de dos años y medio de ausencia.

La lista de 26 convocados para la cita norteamericana fue anunciada por el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, en una vistosa ceremonia celebrada ante 700 periodistas en el Museo do Amanhã de Río de Janeiro.

El veterano atacante del Santos liderará la ofensiva de la pentacampeona junto a figuras consolidadas de la élite europea como Vinícius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y el joven Endrick, quien actualmente milita cedido en el Olympique de Lyon.

Fiel a su filosofía de exigir plenitud física al 100%, Ancelotti ha considerado que el delantero finalmente ha superado la cadena de graves lesiones de rodilla que venía arrastrando. Además de Neymar, la nómina ha presentado novedades llamativas como el regreso del arquero Weverton (Gremio) y la inclusión del juvenil Rayan (Bournemouth).

En el plano negativo, Brasil afrontará el torneo con ausencias de peso debido a la enfermería. Los madridistas Rodrygo Goes y Éder Militão, junto al prometedor atacante del Chelsea, Estêvão, se perderán la Copa del Mundo por graves lesiones sufridas en el tramo final de la temporada. Con estas bajas confirmadas, la delegación brasileña iniciará su concentración el próximo 27 de mayo en el complejo de Teresópolis para ultimar detalles antes de emprender el viaje hacia territorio estadounidense.

La hoja de ruta de la Canarinha de cara al sexto título de su historia incluirá un partido amistoso de despedida frente a Panamá el 31 de mayo en el Maracaná, seguido de un último ensayo contra Egipto el 6 de junio en Cleveland.

Instalados en Estados Unidos, los dirigidos por Ancelotti afrontarán la fase de grupos encuadrados en la zona C, iniciando su andadura mundialista el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, para posteriormente medirse con Haití en Filadelfia el 19 de junio y cerrar ante Escocia en Miami cinco días después.

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