Mike Brown apuntó a James Harden para victoria de Knicks: “Íbamos a atacar a Harden”

Mike Brown, entrenador de los New York Knicks, afirmó este martes que “no es ningún secreto” que su equipo iba a “atacar a James Harden” en la remontada de los Knicks en el último cuarto para llevarse la victoria en la prórroga.

“A veces tienes que hacer lo que el juego te dicta. Ellos estaban intentando hacer lo mismo contra Brunson, así que nosotros sentimos que también podríamos jugar a eso. No es ningún secreto que íbamos a atacar a Harden”, aseguró el técnico de los Knicks en rueda de prensa.

El entrenador de Nueva York felicitó a Landry Shamet por su partido “en ambos lados de la pista”, calificó el partido del dominicano Karl-Anthony Towns de “enorme” y aplaudió a todo su equipo en general.

“Tengo que darle crédito a mi grupo. Me quito el sombrero”, sentenció.

Knicks logró gran remontada para victoria en Juego 1

Los Knicks perdían 71-93 con menos de ocho minutos por disputar en el último cuarto, pero remontaron gracias a un parcial de 44-11.

El encuentro terminó 115-104 tras una prórroga dominante del conjunto neoyorquino en el Madison Square Garden.

“Nuestro público es fantástico, es el mejor de la liga. Y nuestros jugadores sintieron su energía. Los aficionados de los Knicks estuvieron increíbles esta noche”, agregó Brown.

Jalen Brunson anotó 17 de sus 38 puntos entre el cuarto período y la prórroga y acabó el encuentro con 15 de 29 en tiros de campo, cinco rebotes y seis asistencias.

“Seguimos luchando, creyendo. Encontramos una manera, no sé de verdad qué decir”, dijo Brunson al acabar el partido.

Brunson contó con el apoyo de Mikal Bridges (18 puntos), el dominicano Karl Anthony Towns (13 puntos y 13 rebotes), Josh Hart (13 puntos) y OG Anunoby (13).

Los Cavs lo tuvieron ganado, pero sucumbieron en el cuarto período. Donovan Mitchell firmó 29 puntos y hasta seis robos, pero solamente anotó tres puntos en en el cuarto período.

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