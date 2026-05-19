Knicks vencen a Cavaliers tras remontada histórica de 22 puntos en el Madison Square Garden

La magia de los New York Knicks sigue viva en los playoffs 2026. Con una actuación monumental de Jalen Brunson, el equipo neoyorquino firmó una remontada histórica para derrotar 115-104 en tiempo extra a los Cleveland Cavaliers en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este.

Brunson terminó la noche con 38 puntos y lideró la mayor remontada en la historia de postemporada de los Knicks. El panorama parecía completamente perdido para Nueva York, que pasó gran parte de la segunda mitad abajo en el marcador y llegó a estar 22 puntos por detrás en el último cuarto.

BRUNSON SHINED IN NEW YORK'S 22-POINT COMEBACK WIN!



🏀 38 PTS (17 in Q4/OT)

🏀 5 REB

🏀 6 AST

🏀 3 STL



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Sin embargo, Madison Square Garden despertó junto con su figura. Los Knicks montaron una brutal racha de 18-1 para regresar al partido, impulsados principalmente por Brunson, quien anotó 11 puntos consecutivos aprovechando constantemente los cambios defensivos frente a James Harden. Solo en el último período, el base sumó 15 unidades.

En apenas unos minutos, la diferencia pasó de 22 a solo cinco puntos y el cierre se convirtió en un intercambio frenético de canastas entre Harden y Brunson. Cleveland estuvo cerca de llevarse el triunfo en el tiempo regular, pero un triple de Sam Merrill salió dramáticamente del aro con apenas dos segundos restantes.

KNICKS COMPLETE A 22-POINT COMEBACK TO WIN GAME 1 🔥



THEY FINISHED THE GAME ON A 44-11 RUN ACROSS Q4 AND OT!



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En el tiempo extra, Nueva York tomó completo control del partido con una racha inicial de 9-0, incluyendo un triple clave de Landry Shamet. Una pérdida de Harden y un robo decisivo de Mikal Bridges terminaron por sellar la victoria.

Spurs también venció a Thunder en overtime

Victor Wembanyama sumó 41 puntos y 24 rebotes; Dylan Harper terminó con 24 puntos y un récord de la franquicia en playoffs con siete robos; y los San Antonio Spurs vencieron al Oklahoma City Thunder por 122-115 en un clásico de doble prórroga que inauguró las Finales de la Conferencia Oeste la noche del lunes.

Wembanyama selló la victoria con un par de mates en el último minuto; uno de ellos derivó en una jugada de tres puntos, permitiendo a los Spurs robar la ventaja de campo y vencer al Thunder por quinta vez en los seis enfrentamientos que han tenido esta temporada.

Stephon Castle aportó 17 puntos; Devin Vassell y Keldon Johnson anotaron 13 cada uno; y Julian Champagnie sumó 11 para los Spurs, equipo que no contó con De’Aaron Fox debido a una rigidez en el tobillo.

Alex Caruso anotó 31 puntos —la segunda mejor marca anotadora de su carrera— saliendo desde el banquillo para el Thunder, equipo que vio truncada su racha de nueve victorias consecutivas en playoffs, la cual se remontaba al séptimo partido de las Finales de la temporada pasada.

Fue el sexto primer partido de una serie de playoffs en la historia de la NBA que se extendió a una doble prórroga; el primero de este tipo desde un encuentro entre los Spurs y los Warriors en 2013.

Es la primera vez en toda la historia de la NBA en que los dos primeros partidos de ambas finales de conferencia se decidieron en el tiempo extra.

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