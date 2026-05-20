Niños de la fundación de Uganda también estarán en el video de “Dai Dai” con Shakira

Shakira quiere asegurarse de que el video oficial de “Dai Dai”, canción principal del Mundial de 2026, esté a la altura del venidero evento y, a través de la publicación de un nuevo clip, se confirmó la presencia del grupo de niños de la fundación de Uganda conocidos en las redes sociales como GhettoKids, quienes se han vuelto virales en los últimos días con sus creativos bailes.

Durante el fin de semana, la cantante colombiana ya había dicho que estos talentosos y pequeños bailarines la acompañarán en el histórico show del medio tiempo en la final del evento. Sin embargo, se tomó por sorpresa su participación en el videoclip de la copa porque no había ningún anuncio reciente.

Mira el nuevo avance de Dai Dai que compartió Shakira

Mediante su cuenta personal de Instagram, la cantante colombiana compartió un nuevo avance de lo que será el video oficial, tres días después de difundir el primer fragmento, con la frase: “El día se está acercando“, como pie de las imágenes.

En las imágenes se aprecia inicialmente a Shakira cantando el coro de “Dai Dai” en un ambiente desértico, con árboles y ramas secas. La sorpresa vino cuando aparecieron cuatro niñas pertenecientes al famoso grupo de baile de Uganda moviendo las caderas y posteriormente, entró en escena un pequeño igualmente con sus respectivos movimientos, para cerrar con la frase: “Muy pronto“, refiriéndose al estreno del videoclip.

Aunque no hay un día específico para la publicación de ese video, la artista colombiana mencionó en una entrevista con el medio Caracol que el lanzamiento sería esta semana.

Sin duda alguna, el carisma y el talento para mover su cuerpo de estos niños atraparon al mundo y, lo más importante, a Shakira, quien les está dando una gran oportunidad justamente para que se exhiban a nivel global.

Shakira es una figura fija de los mundiales

Shakira es evidentemente una de las cantantes más icónicas en los mundiales de fútbol y este nuevo himno se convertirá en el cuarto que interpreta para este torneo de selecciones, tres como temas oficiales y la recordada canción de “Hips Don’t Lie-Bamboo” con la que aperturó el Mundial de Alemania 2006, contando con una asombrosa recepción, aunque no fue la canción principal de esa edición.

Hasta el momento, el más exitoso ha sido el tema de “Waka Waka“, el cual fue estrenado para Sudáfrica 2010 y se convirtió en una de las canciones más icónicas en la historia de los mundiales. “La La La” fue la pieza que interpretó en Brasil 2014.

Con esta interpretación en “Dai Dai“, la colombiana también está demostrando su gran humanidad, debido a que donará el 100% de sus regalías a un fondo educativo de la FIFA, otra acción ejemplar de esta histórica cantante.

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