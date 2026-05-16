Shakira recordó que gracias a “Waka Waka” tuvo a sus hijos con Piqué

Shakira ha tenido unos últimos meses bastante movidos a nivel artístico y lo más actual se trata de su nuevo tema oficial para el venidero Mundial de fútbol, “Dai Dai”. El dato curioso es que recientemente recordó que gracias a su primera canción oficial para este evento, “Waka Waka”, obtuvo el regalo de sus dos hijos y lo hizo sin mostrar ningún tipo de rencor hacia Gerard Piqué.

La artista colombiana es un claro ejemplo de lo que es vivir sin techo artístico y, días después de hacer historia en las playas de Río de Janeiro con una presentación donde se reunieron más de dos millones de personas para corear sus canciones, grabó por tercera ocasión una canción oficial para el máximo evento de selecciones.

Shakira informa que dará sus regalías a una fundación de la FIFA

A propósito de “Dai Dai”, la artista colombiana conversó con la cadena televisiva Caracol y ratificó que llegó a un acuerdo con la FIFA para donarle todas las regalías del tema a una fundación educativa porque, más allá de un tema profesional y artístico, también se trata de humanidad.

“Cada vez que una persona reproduzca la canción en cualquiera de las plataformas, estaremos haciendo un esfuerzo en común para ayudar a la educación en el mundo“, destacó Shakira, para luego explicar explícitamente que donó el 100% de sus regalías al fondo educativo de la FIFA.

La artista colombiana también reveló que estrenarán un nuevo video relacionado con el tema mundialista la próxima semana.

La canción de “Waka Waka” tiene un significado más allá de lo artístico para Shakira

Asimismo, Shakira reflexionó sobre la importancia del icónico “Waka Waka” que grabó para el Mundial de Sudáfrica 2010 porque, además de ser uno de los himnos mundialistas favoritos, gracias a ese tema conoció a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos.

Es por esa razón que la colombiana le da un mayor valor humano a “Waka Waka” porque de allí obtuvo los dos tesoros más grandes de su vida, según sus declaraciones.

Shakira nuevamente será un personaje importante en este venidero Mundial y no solamente por el tema oficial, eso debido a que también será parte del show de medio tiempo que realizará por primera vez junto a Madonna y BTS.

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