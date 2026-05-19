Shakira invita a los niños de una fundación de Uganda a bailar con ella en la final del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira invitó a un grupo de niños bailarines de Uganda a participar en su show en la final de la Copa del Mundo 2026.

Un grupo de niños bailarines pertenecientes a la Ghetto Kids Foundation, una organización que usa las artes para ayudar a niños de bajos recursos, huérfanos y en situación de calle, publicaron un video bailando al ritmo de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa de Fútbol, a cargo de Shakira.

Shakira vio la publicación de los jóvenes bailarines y no solo lo compartió en sus historias, sino que también les extendió una invitación a bailar con ella en la final del Mundial de Futbol, que se realizará el 19 de julio de 2026, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).

“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”, escribió la cantante sobre el video.

Ghetto Kids Foundation respondió a la invitación de Shakira: “¡Hola @shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!”, respondieron a Shakira.

Shakira será una de las protagonistas del primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA. Esta es la cuarta vez que Shakira hace una canción para un mundial de fútbol. La artista debutó con la “Hips Don’t Lie” para la clausura del Mundial de 2006. En 2010 lanzó “Waka Waka”, la canción oficial de la Copa. En 2014 estrenó “La, la, la”, canción para la clausura.

La artista compartirá escenario con Madonna y BTS en una producción curada por Chris Martin (Coldplay), en un formato similar al del Super Bowl.

A pocas semanas de comenzar el próximo mundial, Shakira anunció que abrirá un concurso para que niños de todo el mundo envíen sus videos bailando “Dai Dai” y los ganadores podrán presentarse con la artista en la final de la Copa del Mundo. “A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai; de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó Shakira en entrevista con Noticias Caracol.

La campaña ha recaudado $40 millones de dólares, los cuales serán destinados a proyectos benéficos a favor de la educación, incluyendo proyectos en su natal Colombia.

“Se han recogido cuarenta millones de dólares, eh, para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos, algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades, para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad”, explicó.

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