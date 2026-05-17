Shakira muestra un breve adelanto del video oficial de “Dai Dai”

En apenas tres días de lanzamiento, “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ha puesto a bailar a todo el mundo y en la próxima semana sale el video oficial, del cual Shakira compartió un nuevo adelanto.

Sony Music Latin logró unir a Shakira y a Burna Boy en un afrobeat contagioso y que genera mucha ansiedad para el inicio del máximo evento de selecciones, el cual será el próximo 11 de junio.

Shakira lanza adelanto del video oficial de “Dai Dai”

Aunque surgieron algunas versiones anunciadas como “video oficial”, lo cierto es que la grabación en el estadio Maracaná de Brasil será presentada la próxima semana y la colombiana presentó un breve adelanto a través de su cuenta personal de Instagram este domingo.

Uno de los momentos más pegajosos de la canción es en la parte final, cuando nombran rápidamente a grandes figuras del balompié, algunos ya retirados, considerados leyendas, y otros que brillan en la actualidad.

Justamente, la artista colombiana presentó imágenes de esa estrofa donde aparece ella previo a las estrellas de antes y de ahora de fútbol, para que luego se hiciera protagonista Burna Boy.

Shakira es una figura fija de los mundiales

Shakira es evidentemente una de las cantantes más icónicas en los mundiales de fútbol y este nuevo himno se convertirá en el cuarto que interpreta para este torneo de selecciones, tres como temas oficiales y la recordada canción de “Hips Don’t Lie-Bamboo” con la que aperturó el Mundial de Alemania 2006, el cual tuvo una asombrosa recepción, aunque la canción principal de esa edición.

Hasta el momento, el más exitoso ha sido el tema de “Waka Waka“, el cual fue estrenado para Sudáfrica 2010 y se convirtió en una de las canciones más icónicas en la historia de los mundiales.

Con esta interpretación en “Dai Dai“, la colombiana también está demostrando su gran humanidad, debido a que donará el 100% de sus regalías a un fondo educativo de la FIFA, otra acción ejemplar de esta histórica cantante.

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