Trump dice que es un “gran día” por la imputación a Castro y descarta una escalada en Cuba

El presidente Donald Trump calificó este miércoles como “un día muy grande y muy importante” la imputación contra el expresidente cubano Raúl Castro anunciada por el Departamento de Justicia, aunque descartó que Washington planee una escalada contra Cuba.

“No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control”, declaró Trump ante periodistas al regresar a Washington tras participar en un evento en Connecticut.

Las declaraciones se producen horas después de que fiscales federales en Miami presentaran cargos contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro aviadores vinculados a la organización del exilio cubano.

Trump celebra la imputación

El mandatario sostuvo que la acusación representa un momento relevante para la comunidad cubanoestadounidense y destacó el respaldo que recibe desde Florida.

“Creo que es un día muy grande y muy importante”, afirmó Trump, quien además señaló que los votantes cubanos en Estados Unidos “valoran” la decisión anunciada por el fiscal Todd Blanche.

Raúl Castro, de 94 años, enfrenta cargos de asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves, delitos que podrían derivar en cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Anuncio sobre el bloqueo petrolero

Durante el intercambio con la prensa, Trump también adelantó que “pronto” habrá novedades relacionadas con el bloqueo petrolero impuesto a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Sin ofrecer detalles, el presidente evitó precisar cuánto tiempo continuará la medida, aunque reiteró que la isla atraviesa una crisis severa.

La administración republicana ha incrementado la presión económica y diplomática sobre La Habana durante los últimos meses, en paralelo a exigencias de reformas políticas y económicas.

Cuba rechaza la acusación

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó este miércoles los cargos contra Castro y aseguró que se trata de “una acción política” sin fundamento jurídico.

La imputación fue presentada mientras continúan las tensiones entre Washington y La Habana, agravadas por las sanciones estadounidenses y la crisis energética que enfrenta la isla.

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