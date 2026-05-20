Video: explosión de auto MTA en el Bajo Manhattan cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York

Un automóvil de la MTA se incendió y explotó la tarde de ayer en el Bajo Manhattan (NYC), lanzando una densa columna de humo negro al aire cerca de la famosa estatua Charging Bull, el “Toro de Wall Street”.

La policía y los bomberos respondieron a los reportes de un incendio de vehículo cerca de Broadway y Stone St alrededor de las 5:42 p.m. del martes. Videos en la escena captaron el automóvil de la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA) estacionado al borde de la calzada antes de ser consumido rápidamente por el fuego, mientras algunos transeúntes entre gritos, corrían desesperadamente en busca de refugio.

Los bomberos de FDNY extinguieron las llamas poco antes de las 7:00 p.m. Afortunadamente no se reportaron heridos. La causa del incendio continúa bajo investigación, reportó ABC News.

Las imágenes captaron al vehículo ardiendo con gran intensidad justo a las afueras de la sede central de la MTA, situada en el edificio 2 Broadway, a una manzana de la emblemática estatua, detalló New York Post.

Otra fotografía compartida en las redes sociales muestra los restos calcinados del vehículo frente a un establecimiento Starbucks. La MTA confirmó que el vehículo era de su propiedad, pero remitió al FDNY cualquier consulta adicional sobre el incendio.

En un caso similar, la madrugada del domingo un conductor falleció y otra persona resultó herida después de que su vehículo impactara un camión que transportaba más de 8,000 galones (30,200 litros) de combustible en una autopista en Edison, Nueva Jersey. Como consecuencia, tanto el camión cisterna como el Jeep quedaron completamente envueltos en llamas, generando humo muy negro y larga congestión vehicular.

En 2024 un plomero y su familia estuvieron a pocos minutos de vivir una tragedia cuando el auto todoterreno (SUV) en el que se iban a subir explotó frente a su casa, causando pánico en Queens (NYC).