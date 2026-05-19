Aparatoso choque contra tanque con 8,000 galones de gasolina dejó un conductor muerto en NJ

Un conductor falleció y otra persona resultó herida después de su vehículo impactara un camión que transportaba más de 8,000 galones (30,200 litros) de combustible en una autopista en Edison, Nueva Jersey.

Las autoridades informaron que un camión tractor Volvo que remolcaba el cisterna viajaba en dirección norte cuando una camioneta SUV marca Jeep impactó la parte trasera del remolque el domingo poco antes de las 6 a.m., según CBS News. Como consecuencia, tanto el camión cisterna como el Jeep quedaron completamente envueltos en llamas, generando humo muy negro y larga congestión vehicular.

El conductor del Jeep perdió la vida. Un pasajero de su auto sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital de la zona. También un bombero resultó lesionado. “Una columna de llamas y humo podía verse elevándose sobre el destruido camión cisterna mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio”, reportó ABC News. Los nombres de las víctimas no han sido revelados.

El alcalde Sam Joshi acudió al lugar de los hechos y se comunicó con la gobernadora Mikie Sherrill, personal de la gobernación y la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva Jersey. Route 287 fue cerrada en ambas direcciones, a la altura de las salidas 1 y 2, mientras los equipos de emergencia sofocaban las llamas.

La causa del accidente se encuentra bajo investigación. Más de 150 bomberos se desplegaron en el lugar de los hechos, trabajando en las labores de extinción del fuego y en el control del tráfico.

«Se trataba de un camión cisterna completamente cargado que se incendió», declaró el alcalde Joshi. «Los departamentos de bomberos respondieron con gran rapidez, utilizando espuma para cubrir el vehículo y asegurar que el fuego no se propagara».

“He estado en contacto con el alcalde de Edison, Sam Joshi, con el alcalde de Metuchen, Jonathan Busch, así como con los jefes de bomberos locales, mientras los equipos (continuaban) respondiendo al incendio del camión cisterna en la I-287… Gracias a todos los equipos de primera respuesta que han estado trabajando durante horas, bajo condiciones difíciles, para mantener a salvo a toda la ciudadanía”, declaró la gobernadora Sherrill.

Las autoridades detallaron que los equipos encargados de retirar el camión cisterna del lugar tuvieron que drenar previamente todo el combustible que aún quedaba en su interior. Asimismo, señalaron que estaban colaborando estrechamente con el Departamento Estatal de Protección Ambiental (NJDEP) para monitorear cualquier posible derrame de combustible.

Sadiq Sarwari, empleado de la gasolinera Shell situada en la Ruta 27 comentó que la estación tuvo que permanecer cerrada durante varias horas a consecuencia del accidente. «Era un humo negro muy denso», relató. «Perdimos toda la jornada de actividad comercial».

En un caso similar, en mayo de 2024 un camión cisterna que transportaba 8,500 galones (32,000 litros) de gasolina estalló en llamas en un choque de tres vehículos en la Interestatal 95 en el suroeste de Connecticut, cerrando la principal carretera norte-sur de la costa este del país y provocando grandes embotellamientos. Ese choque recordó el mortal accidente de junio de 2023 en Filadelfia a lo largo de la I-95 cuando un camión con remolque que transportaba gasolina perdió el control y se incendió, destruyendo una sección de la carretera.