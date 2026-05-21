Empresario Enrique Riquelme se presentó como candidato a la presidencia del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente este jueves a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales del club. Con este paso institucional, Riquelme confirma que mantendrá el pulso electoral frente al actual mandatario Florentino Pérez de cara a los comicios institucionales que se celebrarán el próximo mes de junio.

En su notificación formal, el empresario dejó constancia de su voluntad de encabezar una lista a la junta directiva, la cual será presentada en tiempo y forma bajo las normativas vigentes. Riquelme subrayó que tiene “la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable”.

“Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo”, manifestó el empresario, insistiendo en que los abonados deben seguir siendo los únicos y auténticos dueños del club.

Riquelme calificó este paso al frente como una “obligación ética y moral” para frenar lo que considera un riesgo inminente de conversión societaria. El precandidato lanzó una dura advertencia a la masa social madridista, asegurando que los sectores descontentos con la gestión actual deben movilizarse debido a que estas “pueden ser las últimas elecciones” democráticas en la historia del Real Madrid antes de que el club se encamine de forma definitiva hacia un proceso de privatización.

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