Jugador de Túnez se perderá el Mundial 2026 por no tener permiso de sus padres

Louey Ben Farhat estaba llamado a ser una de las grandes figuras de Túnez, pero algo parece estarse torciendo. El joven atacante de 19 años empezaba a convertirse en habitual de las listas del seleccionador Lamouchi antes de la gran cita mundialista y apuntaba a ser uno de los fijos de la lista definitiva.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Sin embargo, el día del anuncio de los 26 jugadores elegidos, su nombre nunca se pronunció.

Su ausencia fue la gran sorpresa de un listado bastante acotado y con pocas sorpresas. En la rueda de prensa posterior, una de las primeras preguntas para el seleccionador fue precisamente acerca de la ausencia de Ben Farhat.

🇹🇳 | (CORRECCIÓN) | MUNDIAL 2026: Túnez presenta su plantilla oficial para la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/ZyE8FQUSOx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 15, 2026

La respuesta fue realmente sorprendente: “Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Poco después llamé a Louey y no contestó. Es una falta de respeto”.

Desde el entorno del jugador se ha comunicado que el miedo de Ben Farhat y su familia es a un posible mal desempeño en el Mundial que acabe reduciendo su valor y eso le cierre puertas a equipos grandes.

Posible fichaje por el Bayern Munich

Hace meses que la explosión futbolística de Ben Farhat es una evidencia. Estrella en el Karlsruher de segunda división alemana, es un atacante versátil y con unas condiciones excepcionales, perfecto para el estilo actual de los grandes clubes de Europa.

A principios del mes de marzo, la prensa alemana reveló que el germano-tunecino era uno de los jugadores seguidos por el Bayern de Múnich.

👀 #Protegido | Louey Ben Farhat



🇹🇳 | Karlsruher | 2006 | Diestro | Mediapunta | 1,75 m.



🤳 Se parece a… Isco



🕵️‍♂️🔎📝 Virtuoso en espacios cortos: caños, regates, 1-2… Perfil asociativo. Mucha llegada al área (conduce bien) y golpeo certero. pic.twitter.com/UoGPfn5jCZ — Alberto Rubio (@arubio_marca) March 18, 2026

El club bávaro había estudiado su perfil y había iniciado contactos formales con el Karlsruher. Un evento en la vida del jugador que, según parece, le han hecho replantearse unas cuantas cosas.

Por otro lado, el sentir de los tunecinos es que el delantero, al ser nacido en Alemania, podría estar esperando a una futura llamada de la Mannschaft para torneos futuros.

Seguir leyendo:

Vidente afirma que la selección de Paraguay fue víctima de brujería tras volver al Mundial 16 años después

Jorge Sánchez sobre México para el Mundial 2026: “Tenemos una competencia muy intensa”

Regresa Manuel Neuer: Así es la lista de Alemania al Mundial 2026