Dibu Martínez se rompió un dedo en la Europa League a menos de un mes del Mundial

El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, del Aston Villa, admitió que jugó la final de la Liga Europa contra el Friburgo con un dedo de la mano roto, tras lesionarse en el calentamiento.

El arquero se hizo daño en el calentamiento previo a la final y tuvo que ser atendido por un médico antes de decidir salir al terreno de juego y contribuir a que su equipo venciera por 0-3 al Friburgo y conquistara su primer título en tres décadas.

“Me he roto el dedo durante el calentamiento”, admitió tras la final. “Para mí todo lo malo trae también algo bueno. ¿Debería haber estado preocupado? Nunca me había roto un dedo antes, pero estas cosas pasan y estoy orgulloso de defender al Aston Villa.

🚨 #AHORA – Informa @GustavoYarroch que el Dibu Martínez se hará estudios para determinar el grado de la lesión que sufrió en el dedo anular derecho en la entrada en calor previa a la final de la #EuropaLeague entre Aston Villa y Friburgo



*️⃣ De todas formas, no hay ningún tipo… pic.twitter.com/GQhr6W1jnz — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

El ‘Dibu’ ha ganado todas las finales que ha disputado en su carrera, incluyendo una FA Cup, una Community Shield, la Copa del Mundo y dos Copas América con Argentina.

Argentina aún no ha anunciado su lista final para la Copa del Mundo 2026, aunque se espera que sea antes del 1° de junio, fecha en que comenzarán su concentración en Kansas City.

Campeón del Mundo ve a Argentina como gran candidata al Mundial 2026

El exjugador y exentrenador argentino del Real Madrid Jorge Valdano afirmó este jueves que la selección albiceleste es una de sus cuatro favoritas para ganar el Mundial de fútbol de este verano porque “no perdió el hambre” después de ganar de forma consecutiva dos Copas de América y una Copa del Mundo.

Valdano también situó a España, “quizá, en primer lugar”, a Francia y a Portugal como las máximas candidatas a ganar el campeonato que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 al 19 de junio.

El campeón con la Albiceleste en el Mundial de México de 1986 citó a este cuarteto en su intervención en el acto de presentación del libro ‘366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia’, obra del veterano periodista Alfredo Relaño, celebrado en el Ateneo de Madrid.

“Argentina no perdió el hambre. Ganó una Copa América (2021), un Mundial (2022) y otra Copa América (2024), cosa que no había ocurrido nunca con una selección argentina. Ha tenido continuidad en el proceso”, elogió.

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