Regresa Manuel Neuer: Así es la lista de Alemania al Mundial 2026

La selección de Alemania presentó su lista para el Mundial 2026 con el regreso de Manuel Neuer, el guardameta campeón del mundo en 2014.

Una lista de Alemania que tiene a los esperados Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala o Florian Wirtz, aunque también con algunas sorpresas como Nadiem Amiri del Maguncia y el joven mediapunta del Bayern Lennart Karl.

“Hemos decidido, tras muchas discusiones, que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección”, dijo el seleccionador Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria. “Planeamos con él como número 1”, agregó.

Jamal Musiala vuelve a la selección de Alemania para la Copa del Mundo luego de recuperarse de una grave lesión. Nagelsmann destacó que aunque no esté al máximo es uno de los mejores jugadores del planeta.

“Esperamos que vuelva a ser el mismo. Pero en todo caso así esté al 80 por ciento Jamal es uno de los mejores jugadores de este planeta”, dijo Nagelsmann.

Entre algunas sorpresas que quedaron fuera está el delantero Nicklas Fullkrug, quien llegó al Milán, pero no ha tenido continuidad en el fútbol italiano.

Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund y quién era habitual en la selección, también quedó fuera de la Copa del Mundo.

Así será la lista de Alemania para el Mundial 2026



🇩🇪 Convocatoria de Alemania Prelista para la Copa del Mundo 2026 🧤 Porteros Oliver Baumann — Hoffenheim

— Hoffenheim Manuel Neuer — FC Bayern

— FC Bayern Alexander Nübel — VfB Stuttgart 🛡️ Defensas Waldemar Anton

Borussia Dortmund Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt Joshua Kimmich

FC Bayern David Raum

RB Leipzig Antonio Rüdiger

Real Madrid Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund Jonathan Tah

FC Bayern Malick Thiaw

Newcastle United 🎯 Centrocampistas Nadiem Amiri

Maguncia 05 Leon Goretzka

FC Bayern Pascal Groß

Brighton & Hove Albion Lennart Karl

FC Bayern Jamie Leweling

VfB Stuttgart Jamal Musiala

FC Bayern Felix Nmecha

Borussia Dortmund Aleksandar Pavlovic

FC Bayern Angelo Stiller

VfB Stuttgart ⚽ Delanteros Maximilian Beier

Borussia Dortmund Kai Havertz

FC Arsenal Leroy Sané

Galatasaray Deniz Undav

VfB Stuttgart Florian Wirtz

FC Liverpool Nick Woltemade

Newcastle United

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