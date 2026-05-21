Jorge Sánchez sobre México para el Mundial 2026 “Tenemos una competencia muy intensa”

Jorge Sánchez llegó a la concentración de la selección de México y valoró de buena forma la competencia interna por los puestos en el Tri.

“Lo que dice ‘el Vasco’ es muy importante. Se viven escenarios buenos y difíciles a lo largo de la carrera. A mí me ha tocado estar en ambas caras, soy un privilegiado porque me he forjado de un gran carácter dentro y fuera del campo como él lo solicita”, dijo.

Sánchez se incorporó esta semana a la concentración de la selección mexicana que este viernes tendrá el primero de sus tres últimos partidos de preparación, contra Ghana.

El exjugador de América, Cruza Azul, Ajax, Eredivise y Oporto, destacó la experiencia que acumulado en Europa tras su tránsito en México con América y Cruz Azul.

Jorge Sánchez y Mateo Chávez hablaron hoy en Zona Mixta. 🎙️



Nuestros Seleccionados se integraron esta semana a la concentración en el CAR.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/dqm754Zkhg — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 20, 2026

El lateral mexicano llegó en febrero al Paok de Grecia donde disputó 10 de 14 partidos con una asistencia. También sumó un partido por la UEFA Europa League.

“En el tema de confianza estoy a tope. Cuando estuve en Cruz Azul mostré un gran nivel, fui campeón de la Concacaf y siempre pude pelear al máximo. Fui a Europa porque hice las cosas bien, allá se tienen cosas diferentes y se viven cosas difíciles que te hacen madurar”, explicó.

“Espero que los partidos que me toque jugar apoyar a la selección. Tenemos una competencia interna muy intensa y estoy listo para ella. Vengo con mucha ilusión y ganas de disfrutar porque cuando disfrutas las cosas fluyen mucho mejor”, apuntó.

Mateo Chávez también quiere pelear por su puesto en selección de México

Chávez, lateral por izquierda del AZ Alkmaar, destacó la importancia de mantener una lucha sana por los puestos de titular en la selección, como el suyo con Jesús Gallardo.

“Me he ganado estar en la selección. Conozco a Jesús, sé que ha jugado dos Mundiales y lo aprendo todos los días, pero quiero ser titular, pelear un lugar y eso me lo voy a ganar con el día a día. Tuve una buena temporada con mi equipo, no fue sencillo por la alta competencia. Participé mucho y eso me dio ritmo y confianza”, concluyó.

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