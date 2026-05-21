Documento demócrata sobre la derrota electoral de 2024 cuestiona el rol de Biden con Harris

El Partido Demócrata reconoció en un nuevo análisis interno difundido este jueves que la campaña presidencial de 2024 estuvo marcada por fallos estratégicos clave, entre ellos la falta de posicionamiento político de la entonces vicepresidenta Kamala Harris dentro de la administración del presidente Joe Biden.

El informe sostiene que la Casa Blanca no logró proyectar ni preparar adecuadamente el rol de Harris como figura central del ciclo electoral, lo que habría debilitado su capacidad para consolidarse como candidata de continuidad.

“Si la Casa Blanca hubiera explorado y evaluado maneras de aprovechar la influencia de Kamala Harris al inicio de la administración, tal vez habría mejorado la posición del presidente y, sin duda, podría haberla ayudado a prepararse para liderar la candidatura”, señala el documento.

Autocrítica tras la derrota frente a Trump

El análisis llega después de meses de debate interno dentro del Partido Demócrata tras la derrota electoral de 2024 frente a Donald Trump, un resultado que reactivó tensiones sobre la estrategia de campaña y la dirección política del partido.

El informe fue publicado por el Comité Nacional Demócrata (DNC), encabezado por Ken Martin, quien defendió su difusión como un ejercicio de transparencia tras críticas por haber mantenido el documento en privado.

Según el DNC, la decisión de no hacerlo público inicialmente buscaba evitar profundizar las divisiones internas en un momento de fuerte crisis tras los comicios.

Pérdida de terreno desde 2008

El texto también amplía el análisis más allá de la última elección y concluye que, desde la victoria de Barack Obama en 2008, los demócratas han perdido influencia de forma progresiva en distintos niveles de gobierno.

En ese sentido, el documento advierte que el partido no ha sabido invertir ni consolidar su presencia en varios estados, lo que ha debilitado su base electoral a largo plazo.

Entre las recomendaciones, el informe plantea la necesidad de reforzar la conexión con votantes de zonas rurales y del sur de Estados Unidos, regiones donde el partido ha perdido apoyo en los últimos ciclos electorales.

El análisis concluye con un diagnóstico crítico sobre el desempeño reciente del partido, señalando problemas para transmitir cohesión y liderazgo frente a un entorno político marcado por la desinformación y la competencia electoral con el presidente Donald Trump.

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