Los 30 trabajos mejor pagados de Estados Unidos en 2026: el número 1 gana más de $500,000 al año

Más de medio millón de dólares al año. Eso es lo que gana en promedio el trabajo mejor pagado de Estados Unidos en 2026. Pero no todos los salarios extraordinarios están reservados para profesiones relacionadas con la medicina.

La nueva clasificación de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) revela cuáles son los 30 empleos con mayores ingresos del país, cuánto pagan y qué profesiones fuera de la medicina también lograron entrar en este selecto grupo de las mejor remuneradas.

El primer lugar lo ocupa un cirujano pediátrico, con un salario promedio de $502,050 al año, más de 40 veces el salario mínimo federal vigente. Sin embargo, la lista también incluye pilotos, abogados, gerentes tecnológicos y otros profesionales cuyos ingresos superan ampliamente el promedio nacional.

La medicina domina, pero no es el único camino

De los 30 empleos mejor pagados en Estados Unidos, 23 corresponden al sector de la salud, según el informe de Empleo y Salarios por Ocupación del BLS publicado en mayo de 2026 con datos de mayo de 2025. Los 11 primeros puestos son ocupados exclusivamente por médicos especialistas.

Luego del cirujano pediátrico siguen los cardiólogos entre las profesiones mejor remuneradas, con un promedio de $454,940 anuales. Estas cifras equivalen a recibir más de $41,000 al mes, un ingreso que transforma la calidad de vida de cualquier familia.

En tercer lugar aparecen los radiólogos con $381,530 anuales. Mientras que los cirujanos generales ($373,930) y los cirujanos ortopédicos ($373,570) completan los primeros cinco lugares de la lista.

Los médicos que superan los ingresos de $300,000

La lista de especialistas médicos con salarios superiores a los $300,000 abarca diferentes ramas relacionadas con la salud:

Cirujanos pediátricos: $502,050

$502,050 Cardiólogos: $454,940

$454,940 Radiólogos: $381,530

$381,530 Cirujanos generales: $373,930

$373,930 Cirujanos ortopédicos: $373,570

$373,570 Anestesiólogos: $360,570

$360,570 Cirujanos orales y maxilofaciales: $346,490

$346,490 Dermatólogos: $323,530

$323,530 Médicos de urgencias: $317,480

$317,480 Oftalmólogos: $304,650

Para la comunidad hispana, estas especialidades representan oportunidades reales de acceder a altos ingresos. Según la Asociación de Facultades de Medicina de EE.UU. (AAMC), el porcentaje de médicos hispanos en formación ha aumentado sostenidamente en los últimos 10 años, aunque todavía es bajo respecto a la proporción de hispanos que habitan en el país.

Crédito: Imagen elaborada con inteligencia artificial | Cortesía

Trabajos bien pagados fuera de la medicina

Si lo tuyo no es la medicina, los salarios más jugosos no son exclusivos de esta profesión.

Los pilotos de aerolínea son la mayor sorpresa del ranking: con un salario promedio de $280,600 al año según el BLS. Sin embargo, los capitanes de grandes aerolíneas pueden ganar más de $400,000 considerando bonificaciones y antigüedad. Esta profesión requiere de formación de vuelo y la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

En el ámbito corporativo, los directores ejecutivos (CEO) tienen un salario promedio de $206,420 anuales según el BLS. Además, esta cifra es un promedio que incluye pequeñas y medianas empresas.

Tecnología: la apuesta más accesible para quienes buscan sueldos elevados

Los empleos tecnológicos bien remunerados no requieren doctorado ni residencias de 10 años.

Según el BLS, estos son los salarios anuales promedio en tecnología:

Gerentes de sistemas informáticos: $188,000

$188,000 Científicos de computación e investigadores: $153,930

$153,930 Ingenieros de hardware: $162,670

$162,670 Desarrolladores de software: $148,100

$148,100 Analistas de seguridad informática: $132,510

“La tecnología democratiza el acceso a ingresos altos”, señalan analistas del mercado laboral citados por Stacker en su análisis del informe BLS de 2025. A diferencia de la medicina, un desarrollador de software senior puede alcanzar esos ingresos en 5 a 7 años con formación universitaria convencional o incluso con programas de bootcamp acelerados, capacitaciones intensivas que duran entre 12 y 36 semanas.

Lo que muchos no calculan: el costo de llegar a los grandes sueldos

Obtener uno de los empleos mejor pagados del país tiene un precio inicial que puede ser paralizante.

Convertirse en médico especialista implica cuatro años de pregrado, cuatro de escuela de medicina y entre tres y siete años de residencia y programas de subespecialización médica. La deuda promedio de un recién graduado de medicina en EE.UU. supera los $200,000, de acuerdo con la AAMC.

Un piloto de aerolínea necesita al menos 1,500 horas de vuelo para calificar en aerolíneas comerciales. El proceso puede costar entre $80,000 y $150,000 en formación privada.

En cambio, un gerente de tecnología o un abogado corporativo puede llegar a esos niveles salariales con una deuda estudiantil significativamente menor.

¿Qué puedes hacer para acceder a este nivel salarial?

Las cifras del BLS no son solo datos: son una hoja de ruta para familias que toman decisiones educativas hoy.

Explorar programas STEM en universidades públicas, que ofrecen caminos a tecnología, ingeniería y ciencias con menor costo que instituciones privadas

en universidades públicas, que ofrecen caminos a tecnología, ingeniería y ciencias con menor costo que instituciones privadas Investigar becas específicas para hispanos en medicina y aviación. Organizaciones como la Hispanic Scholarship Fund y la AAMC ofrecen financiamiento específico

para hispanos en medicina y aviación. Organizaciones como la Hispanic Scholarship Fund y la AAMC ofrecen financiamiento específico Considerar profesiones intermedias como enfermería anestesista (CRNA), que tiene un salario promedio de $248,320 y no requiere el mismo nivel de formación que un médico

como enfermería anestesista (CRNA), que tiene un salario promedio de y no requiere el mismo nivel de formación que un médico Evaluar certificaciones tecnológicas en ciberseguridad, desarrollo de software o arquitectura de datos, áreas que tienen una alta demanda y los sueldos oscilan entre $130,000 y $155,000 anuales

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las profesiones mejor pagadas en EE.UU. en 2026

¿Cuál es el trabajo mejor pagado en Estados Unidos en 2026?

Según el BLS con datos de mayo de 2025, publicada en 2026, el cirujano pediátrico es el empleo mejor remunerado, con un salario promedio anual de $502,050.

¿Cuántos de los 30 trabajos mejor pagados son de la medicina?

Al menos 23 de los 30 empleos con mayor remuneración pertenecen al sector médico.

¿Qué trabajo bien remunerado no requiere formación como médico?

Los pilotos de aerolínea tienen un salario promedio de $280,000. Los gerentes de tecnología y abogados corporativos también superan los $180,000 anuales.

¿Cuánto gana una enfermera anestesista?

Las enfermeras anestesistas (CRNA) ganan en promedio $248,320 al año, el salario más alto entre los profesionales de salud que no son médicos ni cirujanos.

¿Qué carrera bien pagada tiene mayor crecimiento proyectado?

La seguridad informática y el desarrollo de software proyectan crecimiento del 17% para la próxima década, según el BLS, combinando salarios altos con alta demanda laboral.

¿Pueden los hispanos acceder a estas profesiones sin ciudadanía?

Muchas de estas carreras requieren residencia legal o ciudadanía, especialmente en sectores como aviación militar, gobierno federal o ciertas certificaciones médicas. Sin embargo, profesiones en la tecnología, medicina o derecho ofrecen oportunidades para residentes permanentes.

Conclusión

Los salarios que documenta el BLS para 2025-2026 son una fotografía de hacia dónde se mueve la economía laboral estadounidense.

Aunque la medicina sigue dominando los salarios más altos de Estados Unidos, profesiones como la aviación, la tecnología, las finanzas y el derecho demuestran que existen otros caminos hacia ingresos elevados. Para muchas familias hispanas, conocer estas tendencias puede ayudar a tomar decisiones educativas y profesionales con un impacto que se extenderá durante décadas.

Para la comunidad hispana, la decisión de qué estudiar hoy podría definir no solo el salario de mañana, sino el patrimonio de toda una generación.

Fuentes: BLS OEWS May 2025, National Employment and Wage Data (Table 1) y Visual Capitalist.

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