Médico de Maradona en el tribunal: “El único que me defendería es Diego”

Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona y principal acusado en la causa por el fallecimiento del eterno 10 argentino, defendió este jueves ante el tribunal su gestión profesional, asegurando que el propio exfutbolista avalaría su inocencia y cuestionando con dureza los informes de la autopsia oficial que sostienen la acusación por presunto homicidio con dolo eventual.

“El único que diría la verdad y me defendería es Diego”, aseguró Luque durante su séptima comparecencia en el proceso, utilizando su turno de palabra para contrarrestar los testimonios incriminatorios presentados en los últimos días.

El médico rechazó tajantemente los señalamientos de Jana Maradona, hija menor del ídolo argentino, quien en la audiencia del pasado martes lo acusó directamente de negligencia por haber trasladado al paciente a una residencia particular en lugar de internarlo en una clínica especializada tras su última operación. Según el acusado, la evidencia demuestra que Maradona se encontraba completamente lúcido y que la mudanza respondió exclusivamente a su férrea voluntad de regresar a un hogar.

El galeno ha extendió sus críticas hacia otros colegas del ámbito sanitario que han testificado en la sala, señalando concretamente al cardiólogo Oscar Franco. Franco había manifestado que el entorno médico retiró de forma imprudente un fármaco para la hipertensión y desoyó sus advertencias para realizar estudios cardiológicos profundos. Luque replicó que los profesionales de la salud acuden al banquillo fuertemente intimidados y “presionados por las partes”, defendiendo su propia competencia técnica para interpretar los informes médicos sobre la base de la literatura científica.

El punto más controvertido de su alocución fue su duda sobre los resultados de la necropsia judicial, la cual determinó que el deceso, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, se debió a un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica”.

Luque negó la existencia de dicha acumulación de líquido, argumentando que el diagnóstico se ha instrumentalizado de forma intencionada para sostener la tesis fiscal de abandono de persona. Este proceso penal se celebra tras la anulación en mayo de 2025 de un primer juicio por irregularidades procesales, y mantiene en el banquillo a otros siete profesionales del equipo de salud, entre ellos la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

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