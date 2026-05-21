Vidente afirma que la selección de Paraguay fue víctima de brujería tras volver al Mundial 16 años después

La clasificación de la selección de Paraguay al Mundial 2026 fue toda una proeza futbolística que ahora está generando debate y controversia por cuestiones extracancha. Una vidente de Paraguay afirmó el pasado miércoles que brujos de dos países obraron un “payé” (brujería o maleficio, en idioma guaraní) contra la selección de fútbol de su país.

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“Le hicieron brujería (a la selección), y, obviamente, no son paraguayos los que la están haciendo, son de otros países, son dos países que le tienen miedo a la Albirroja”, dijo Arístida Génez, más conocida como ‘Mística’, al diario local Extra.

Las clarividencias de esta vidente aseguran que Paraguay sufrirá durante la Copa del Mundo porque sentirán el “trabajito” en medio de los partidos, sintiendo “frío y una sensación de que tienen algo en el estómago”.

La vidente ‘Mística’ lanzó advertencias a tres jugadores clave de la selección paraguaya. A Tony Sanabria le pidió controlar sus impulsos, mientras que a Miguel Almirón, figura del Atlanta United, le recomendó extremar cuidados porque podrían intentar lesionarlo. “Lo quieren sacar del torneo”, afirmó.

También envió un mensaje al naturalizado Mauricio Magalhaes, a quien aconsejó evitar distracciones durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Según la vidente, podría enfrentar una “tentación fuerte” y le sugirió dejar la fiesta para después.

Paraguay llegó al Mundial 2026 después de un arranque muy flojo en las eliminatorias, con la clasificación prácticamente descartada. La llegada de Gustavo Alfaro cambió el panorama.

Con una racha sólida y resultados directos ante rivales de su zona, la Albirroja terminó metiéndose en el Mundial contra todo pronóstico.

Paraguay debutará en el Mundial 2026 el 12 de junio frente al anfitrión Estados Unidos, una fecha simbólica para el país porque coincide con los 91 años del acuerdo que puso fin a la Guerra del Chaco contra Bolivia. Luego enfrentará a Turquía y cerrará su participación en el grupo D ante Australia el 25 de junio.



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