Qué negocios y servicios estarán cerrados y abiertos en Memorial Day

El Memorial Day volverá a modificar horarios y operaciones de miles de negocios y servicios en Estados Unidos este lunes, por lo que muchas personas ya se preparan para saber qué tiendas, bancos y oficinas estarán funcionando durante el feriado.

Mientras algunas cadenas mantendrán operaciones normales para aprovechar el fin de semana largo, otras suspenderán actividades debido a que se trata de un día festivo federal.

Walmart abrirá con horario regular

Las tiendas de Walmart permanecerán abiertas durante Memorial Day y, en la mayoría de los casos, operarán en sus horarios habituales.

La cadena espera una alta afluencia de clientes que buscarán alimentos, bebidas y artículos para reuniones familiares, parrilladas y actividades al aire libre.

Target también operará normalmente

Target confirmó que sus sucursales estarán abiertas, permitiendo a los clientes comprar desde productos para albercadas hasta artículos olvidados para celebraciones familiares.

Sin embargo, la empresa recomienda verificar horarios específicos de cada tienda antes de acudir.

Aldi tendrá horarios limitados

La cadena Aldi sí abrirá durante Memorial Day, aunque con horarios reducidos.

Por ello, se recomienda consultar previamente la sucursal local para evitar contratiempos.

Costco permanecerá cerrado

Costco será una de las grandes cadenas que no abrirá durante el feriado.

La empresa sugirió a los clientes realizar sus compras antes del lunes, especialmente porque los fines de semana previos suelen registrar una gran cantidad de visitantes.

Aun así, algunas promociones de Memorial Day continuarán disponibles en línea.

Correos y paquetería suspenderán servicios

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no realizará entregas de correspondencia ni abrirá oficinas postales durante Memorial Day.

UPS tampoco realizará entregas ni recolecciones de paquetes. Aunque algunas sucursales podrían abrir, los horarios dependerán de cada ubicación.

FedEx también suspenderá envíos y recolecciones, aunque ciertas oficinas locales podrían operar parcialmente.

Bancos y oficinas gubernamentales estarán cerrados

Los bancos no abrirán debido a las reglas del Sistema de la Reserva Federal, aunque los cajeros automáticos seguirán funcionando.

Asimismo, oficinas gubernamentales, tribunales y dependencias estatales y locales suspenderán actividades por tratarse de un feriado federal.

Escuelas públicas no tendrán clases

Las escuelas públicas de todo el país permanecerán cerradas durante Memorial Day.

En el caso de colegios privados, aunque la mayoría también suspenderá actividades, se recomienda verificar directamente con cada institución.

Supermercados operarán de forma variable

Muchas cadenas de supermercados, incluyendo Kroger, Publix y Albertsons, planean abrir, aunque algunos establecimientos podrían operar con horarios reducidos.

Además, ciertos servicios dentro de las tiendas, como farmacias, podrían no estar disponibles durante toda la jornada.

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