Memorial Day 2026: la gasolina más cara en 4 años obliga a planear mejor el viaje

Millones de familias en Estados Unidos ya comenzaron a ajustar rutas, horarios y hasta destinos para sortear el Memorial Day con el combustible más caro desde 2022. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), alrededor de 45 millones de personas viajarán este fin de semana largo mientras el precio promedio nacional de la gasolina ronda los $4.53 por galón, presionando todavía más el presupuesto de quienes planean tomar un descanso por carretera.

El impacto ya se siente antes de arrancar el viaje. Para muchas familias, llenar el tanque dos veces durante el fin de semana puede significar decenas de dólares adicionales respecto al año pasado, especialmente en estados donde el combustible ya supera los $5 por galón. Miles de conductores han tenido que cambiar sus hábitos para este año: salir más temprano para evitar tráfico, usar apps para encontrar gasolina más barata o reducir trayectos innecesarios.

Y el problema podría extenderse el resto del verano. Analistas energéticos y reportes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) advierten que la volatilidad en el mercado petrolero y el aumento de viajes por carretera seguirán presionando los precios del combustible en las próximas semanas, justo cuando comienza la temporada alta de vacaciones en Estados Unidos.

El peor fin de semana para llenar el tanque desde 2022

En Nueva York, al 18 de mayo, el galón de gasolina regular promedió $4.61, un precio por encima del promedio nacional. En Florida, la media estatal ronda los $4.43 por galón, con 2.7 millones de residentes del estado planeando viajar de todos modos.

La portavoz de AAA, Aixa Díaz, señaló que “los precios no han detenido los planes de viaje, pero sí obligan a tomar decisiones más inteligentes sobre cuándo y cómo moverse”.

A pesar del costo, 39.1 millones de quienes saldrán este Memorial Day lo harán en automóvil, un récord para este feriado. Según la AAA, 45 millones de personas planean viajar al menos 50 millas desde sus hogares.

¿Cuándo llenar el tanque para pagar menos?

El momento del llenado importa. Según el análisis anual de GasBuddy publicado en febrero de 2026, el lunes es el día más barato para comprar gasolina en la mayoría de los estados, seguido del martes. El jueves, en cambio, los precios suben anticipando la demanda del fin de semana.

Para este Memorial Day, la recomendación es llenar el tanque antes del fin de semana porque la demanda llegará a su pico. GasBuddy estima que elegir el día correcto permite un ahorro de entre 4 y 9 centavos por galón sin ningún otro esfuerzo.

Para un tanque de 15 galones, eso significa entre $0.60 y $1.35 de ahorro por tanque. Parece poco, pero se acumulará en el costo final de todo el verano.

Siete acciones concretas para gastar menos en gasolina

De acuerdo con AAA, la Consumer Federation of America y GasBuddy, estas son las medidas más efectivas para un viaje por carretera este Memorial Day:

Usar apps de comparación de precios como GasBuddy o la app de AAA ayudan a encontrar la estación más barata en la ruta; los precios pueden variar hasta 30 centavos por galón en una misma ciudad

como GasBuddy o la app de AAA ayudan a encontrar la estación más barata en la ruta; los precios pueden variar hasta en una misma ciudad Pagar en efectivo cuando la gasolinera cobra más por pagar con tarjeta; la diferencia suele ser de entre 5 y 10 centavos extra por galón

cuando la gasolinera cobra más por pagar con tarjeta; la diferencia suele ser de entre 5 y 10 centavos extra por galón Usar el control de crucero en autopista : mantener una velocidad constante puede reducir el consumo entre un 7% y un 14% , según un estudio citado por AAA

: mantener una velocidad constante puede reducir el consumo entre un , según un estudio citado por AAA Bajar la velocidad : cada 5 millas por hora menos a partir de 65 mph puede ahorrar hasta un 7% de combustible , de acuerdo con la Consumer Federation of America

: cada 5 millas por hora menos a partir de 65 mph puede ahorrar hasta un , de acuerdo con la Consumer Federation of America Evitar los picos de tráfico : la firma INRIX prevé los peores atascos el jueves 21 y viernes 22 de mayo entre las 3 y 6 p.m. ; el domingo será el día más tranquilo

: la firma INRIX prevé los peores atascos el ; el domingo será el día más tranquilo Revisar la presión de las llantas : neumáticos desinflados pueden reducir el rendimiento hasta en un 3%

: neumáticos desinflados pueden reducir el rendimiento hasta en un 3% Quitar peso y carga del techo: a velocidades de autopista, más de la mitad de la energía del motor se destina a vencer la resistencia del aire; un portaequipajes lleno puede encarecer cada milla

El domingo: menos tráfico y gasolina más barata

Para quienes pueden ajustar su agenda, el domingo 24 de mayo es la mejor jornada para conducir: menor volumen de tráfico y, según GasBuddy, el domingo es el día con gasolina más barata en la mayoría de los estados.

Combinar el viaje de regreso ese día, llenar el tanque el domingo y usar el control de crucero en los tramos largos puede traducirse en varios dólares de ahorro por cada trayecto, especialmente para quienes viajan desde áreas como Nueva York o Nueva Jersey hacia otros estados del noreste.

Lo que cuesta no planear el viaje

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, advirtió que “quienes no comparen precios y llenen el tanque a última hora el viernes o sábado pagarán el precio más alto del fin de semana de manera innecesaria”.

Para familias hispanas que viajan con niños, el costo de la gasolina puede representar entre el 20% y el 30% del presupuesto total del viaje. Ahorrar incluso $20 en combustible puede significar una comida más, una noche adicional o llegar a fin de mes sin tener que recortar en otros gastos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo ahorrar gasolina en Memorial Day 2026

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina para Memorial Day 2026?

Según AAA al 18 de mayo, el precio promedio nacional del galón de gasolina regular es de $4.53, el más alto en un Memorial Day desde 2022. En Nueva York, el promedio es de $4.61 por galón.

¿Cuándo es el mejor momento para llenar el tanque antes del viaje?

GasBuddy recomienda hacerlo el lunes o martes, los días con precios más bajos en la mayoría de los estados. El jueves es el peor día, porque las estaciones suben precios antes del fin de semana.

¿Qué días tendrán más tráfico en Memorial Day 2026?

La firma INRIX anticipa mayor congestionamiento el jueves 21 y viernes 22 de mayo entre las 3 y 6 p.m. El domingo 24 de mayo será el día con menos tráfico de todo el fin de semana.

¿Cuántas personas viajarán en auto este Memorial Day?

AAA proyecta que 39.1 millones de personas viajarán en automóvil este fin de semana, de un total de 45 millones de viajeros. Es el mayor número registrado para un Memorial Day.

Conclusión

Este Memorial Day combina dos factores complicados: gasolina cara y carreteras llenas. El riesgo no es solo gastar más este fin de semana, sino normalizar una temporada de verano en la que cada viaje termine rompiendo el presupuesto familiar. Los analistas de GasBuddy prevén un alivio significativo en precios hasta el otoño, por lo que planear cada viaje en carretera será también una decisión económica.

Quien planifique hoy sus rutas, horarios y paradas llegará al destino con menos estrés y más dinero disponible.

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