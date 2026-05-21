Sindicato de árbitros españoles denunció a Florentino Pérez

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) anunció este jueves la presentación de dos denuncias formales ante la Comisión Antiviolencia contra el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el canal oficial Real Madrid TV y la propia entidad madridista.

El sindicato de colegiados tomó esta medida al considerar que las constantes campañas mediáticas y declaraciones públicas del club fomentan el señalamiento, la hostilidad y una presión desmedida sobre el estamento arbitral.

Mediante un comunicado oficial, el organismo presidido por Valentín Pizarro subrayó que la difusión sistemática de contenidos destinados a desacreditar a los árbitros deteriora gravemente el clima de respeto indispensable en el deporte, pudiendo derivar en escenarios de violencia física o verbal hacia los jueces del juego.

La Asociación indicó que “su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia”.

Las denuncias ante Antiviolencia se suman a la reciente solicitud de AESAF ante el Comité de Disciplina de la RFEF para abrir un expediente disciplinario a Florentino Pérez.

Esta petición se originó tras las polémicas declaraciones del mandatario en su rueda de prensa del pasado 12 de mayo y en una entrevista posterior en televisión, donde acusó directamente al arbitraje español de incurrir en una “corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito”.

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