Costco cerrará por Memorial Day: qué día no abre y qué tiendas sí atenderán

Costco tendrá un cierre temporal de sus tiendas en Estados Unidos durante mayo, pero no se trata de una medida extraordinaria ni de una suspensión permanente de operaciones. La cadena no abrirá sus almacenes el lunes 25 de mayo de 2026, día en que se conmemora Memorial Day, uno de los feriados federales más importantes del calendario estadounidense.

La aclaración es clave porque en los últimos días circularon mensajes en redes sociales que presentaron el cierre como una especie de “adiós temporal” o “cierre masivo” de tiendas. En rigor, se trata de una política habitual de Costco: sus almacenes en EE.UU. cierran cada año en algunas fechas específicas, entre ellas Año Nuevo, Domingo de Pascua, Memorial Day, Día de la Independencia, Labor Day, Thanksgiving y Navidad, según indica la propia compañía en su calendario de cierres por feriados.

Para los clientes, la consecuencia práctica es simple: quienes necesiten hacer compras grandes para el fin de semana largo, cargar gasolina en estaciones de Costco o retirar productos del almacén deberán planificar con anticipación.

Además de su sentido conmemorativo, el Memorial Day marca el inicio informal del verano en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué día cierra Costco por Memorial Day

Costco cerrará sus tiendas en Estados Unidos el lunes 25 de mayo de 2026. La empresa también recomienda consultar el localizador de almacenes para verificar horarios y cierres específicos de cada sucursal, ya que allí se muestran los detalles de cada tienda y sus próximas fechas de feriado.

El cierre afectará a sus almacenes durante la jornada del feriado. En general, la cadena retoma la atención normal al día siguiente, aunque siempre conviene revisar el horario de la sucursal más cercana antes de salir.

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Qué tiendas sí suelen abrir en Memorial Day

A diferencia de Costco, muchas cadenas minoristas permanecen abiertas durante Memorial Day, aunque algunas pueden operar con horarios especiales según la ciudad o la sucursal.

Entre las opciones que suelen atender ese día están Walmart, Target, The Home Depot y Lowe’s, además de muchos supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y restaurantes. Medios especializados en consumo y compras también señalan que Memorial Day suele activar promociones importantes en categorías como muebles, electrodomésticos, colchones, productos para patio, parrillas y tecnología.

La recomendación para los consumidores es no asumir que todas las tiendas tendrán su horario habitual. Antes de salir, lo más seguro es revisar la app o el sitio web de cada cadena, especialmente si se trata de farmacias internas, ópticas, bancos dentro de supermercados o servicios de retiro.

Qué otros servicios pueden cerrar por el feriado

Memorial Day es un feriado federal en Estados Unidos, por lo que también suelen cerrar oficinas gubernamentales, bancos, escuelas públicas, oficinas postales y varias agencias federales. Algunos servicios digitales siguen disponibles, pero trámites presenciales o procesamiento de operaciones pueden demorarse hasta el siguiente día hábil.

Para millones de familias, el feriado marca además el inicio informal de la temporada de verano y de viajes por carretera, por lo que las compras de último momento suelen concentrarse durante el fin de semana previo.

Cómo prepararse si compras habitualmente en Costco

Quienes dependen de Costco para compras grandes deberían adelantar las visitas al sábado o domingo previo, especialmente si necesitan alimentos para reuniones familiares, productos de despensa, medicinas de venta libre, pañales, agua, artículos para parrilla o gasolina.

También conviene tener en cuenta que las tiendas pueden estar más concurridas en los días anteriores al feriado, justamente porque muchos clientes buscarán abastecerse antes del cierre.

Costco no desaparece ni enfrenta una clausura especial: simplemente aplicará uno de sus cierres anuales por feriado. Pero para quienes dejan las compras para último momento, el lunes 25 de mayo puede convertirse en una sorpresa incómoda.

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