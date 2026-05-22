Fabián Ríos pide oraciones por el actor que interpretaba a Jota en “Sin senos sí hay paraíso” por sus problemas de salud mental

A poco más de un mes de la tragedia en el set donde se estaba grabando parte de la próxima temporada de la serie “Sin senos sí hay paraíso“, emergió una nueva noticia lamentable, debido a que, de acuerdo con el periodista de People en Español, Carlos Ochoa, el actor que interpretaba a Jota, Francisco Bolívar, está presentando problemas serios de salud mental.

Esa teoría quedaría reafirmada con una publicación en la cuenta de Facebook de Fabián Ríos, quien es parte del reparto encarnando a Albeiro, y a pesar de no ser tan directo en su petición, exigió oraciones para su colega.

Fabián Ríos pide oraciones por Francisco Bolívar

El primer actor colombiano emitió un mensaje bastante emotivo, en el que demuestra su amor hacia Bolívar y clama a Dios por su pronta recuperación. A continuación, te dejaremos el escrito completo de Ríos.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor les digo: una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos. Solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros. Desde el amor les digo: una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad, como hoy humildemente les pido que, si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mí Pachito hermoso”, compartió en su plataforma con una fotografía junto a Francisco abrazados. Un par de días también Ríos compartió una imagen en Instagram con el pie: “Te quiero y punto“.

Según lo expresado por el periodista Ochoa, Jota tuvo que ser reemplazado por su situación en plenas filmaciones de cara a la nueva temporada.

“Sin senos sí hay paraíso” ha tenido unas turbulentas grabaciones en su cuarta temporada

La aclamada serie colombiana ha despertado las expectativas de todos sus fanáticos desde que anunciaron que habría cuarta temporada. No obstante, la ausencia de Francisco Bolívar por sus problemas de salud mental se suma a otra situación irregular que ocurrió en la locación donde estaban grabando.

A mediados del mes de abril, un sujeto que pasaba por la fachada de la localidad donde se encontraban atacó a dos sujetos con un arma blanca que eran parte del grupo perteneciente a la serie, ocasionándoles la muerte.

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