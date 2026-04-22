Carmen Villalobos y Elizabeth Gutiérrez piden respeto ante tragedia en “Sin senos sí hay paraíso 4”

La producción de “Sin senos sí hay paraíso 4” se encuentra en medio de una tragedia luego de que un supuesto habitante de la calle causó la muerte de dos miembros de la producción durante el rodaje de la telenovela en un barrio de Bogotá, Colombia. El elenco de la telenovela ha pedido respeto y ha hecho un llamado de atención a los medios para evitar el contenido amarillista en torno a esta situación.

Un hombre identificado como Josué Cubillos García habría causado la muerte de dos integrantes de la producción, Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides, al herirlos mortalmente con un objeto cortopunzante. Cubillos García falleció, presuntamente a manos de otros miembros del equipo de producción que salieron en defensa de sus compañeros.

Esta tragedia ha sacudido a la industria de entretenimiento colombiana y se han difundido videos de las cámaras de vigilancia que captaron el momento del ataque a Perdomo Corrales, quien fue la primera persona herida por Cubillos García.

Varios miembros del elenco de “Sin senos sí hay paraíso”, como Carmen Villalobos, Elizabeth Gutiérrez (quien se incorporó en esta cuarta temporada) y Carolina Gaitán, publicaron un comunicado en el que exigen un alto al “amarillismo” y a la “desinformación”.

“No más al amarillismo a una noticia. No más desinformación. Por respeto a las familias de los afectados, no alimenten su mala prensa”, se lee en el mensaje. “Rechazo total a su morbo periodístico. Apoyo total a los familiares de nuestros compañeros de Sin senos sí hay paraíso 4. Respeto por favor”, se lee en el mensaje.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Josué Cubillos, de 24 años, atacó por la espalda a Nicolás Francisco Perdomo, miembro de la producción de la serie, en Santa Fe, Bogotá. Al percatarse del ataque, otros miembros del equipo salieron en defensa de Nicolás y, durante el enfrentamiento, Henry Alberto Benavides falleció por heridas presuntamente causadas por Cubillos. Otros dos miembros del equipo presuntamente habrían causado la muerte de Josué Cubillos durante la pelea, por lo que fueron detenidos y acusados de homicidio doloso.

Los hombres detenidos fueron identificados como Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29. Fueron puestos en libertad, pero vinculados a proceso, por lo que la causa en su contra continúa y deberán presentarse en tribunales cuando sean requeridos.

De acuerdo con Noticias RCN, el abogado alegó una “legítima defensa”, que los llevó a terminar con la vida de Josué Cubillos.

De acuerdo con El Tiempo, Josué Cubillos tenía un historial complejo de problemas de salud mental, ya que tenía un diagnóstico de trastorno psicótico asociado con el consumo de drogas, además de un diagnóstico de esquizofrenia.

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