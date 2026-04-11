Carmen Villalobos y Santiago Pernía encienden las redes tras compartir un video bailando

Una de las parejas favoritas de las telenovelas es la de Catalina y el Titi, dos personajes de la producción de “Sin senos sí hay paraíso” interpretados por Carmen Villalobos y Santiago Pernía, respectivamente, que encendieron las redes sociales este viernes, tras mostrar un video bailando apasionadamente.

Al ver que a sus seguidores les encantan sus puestas en escena, los actores colombianos sostienen un gran vínculo amigable fuera del rodaje de la telenovela y cada vez que tienen la oportunidad, le dejan un regalo a sus fans.

Catalina y el Titi bailan apasionadamente

Una de las sorpresas en medio de las grabaciones de cara a la próxima temporada fue compartida a través de la plataforma de Instagram de ambos.

Catalina y el Titi, muestran un video que se ambienta en lo que pudiera ser un camerino, bailando con una coreografía sumamente apasionada la canción “Bonita Bonita”. Además, dentro del cuadro del video colocaron la frase: “Así nos preparamos para un encuentro nocturno. Sin senos sí hay paraíso”.

Comentarios de sus fanáticos

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar y la publicación compartida por ambos se llenó de frases halagando lo bien que lucen como “pareja”.

“Mi pareja favorita: Cata y Titi“, “Los quiero” y “¡Ave María! La pareja más explosiva“, fueron algunos de los miles de comentarios que dejaron los internautas para expresar su cariño hacia dos de los protagonistas de la emblemática novela colombiana.

Todo se queda en una actuación

A pesar de la magnífica pareja que hacen en la pantalla, todo se queda en una actuación de estos personajes, para complacer a sus seguidores. En su vida personal, Pernía tiene una familia consolidada con su pareja Erika Rodríguez y tres hijos, mientras que Carmen salió recientemente de una relación con el presentador Frederik Oldenburg.

La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” estará disponible a finales del presente año o principios del 2027, todo dependerá del avance de las grabaciones, que marchan bastante bien.

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