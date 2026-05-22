Liberan a hijo de Julio César Chávez tras presunta pelea intrafamiliar

Omar Chávez, hijo del ex boxeador Julio César Chávez, fue liberado tras ser capturado este miércoles en territorio mexicano.

Julio César Chávez fue quien anunció la liberación de su hijo y, de acuerdo a múltiples reportes, la detención fue debido a una pelea intrafamiliar.

César Chávez también hizo comentarios sobre la pareja de Omar Chávez y dijo que “siempre agarra novias tóxicas”.

“Omar es un cabrón con todo respeto, es mi hijo, es un cabrón terco me entiendes, tiene mucho resentimiento, odio y eso no es bueno, porque siempre agarra novias tóxicas, no es como el padre que tiene buenos gustos, como los del papá”, dijo Julio César.

El boxeador Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Sinaloa, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. pic.twitter.com/xB1wUlaseU — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 21, 2026

Julio César también explicó por qué se dio la detención y expresó el apoyo a su hijo a pesar de todos los problemas.

“La verdad tenía una pareja conflictiva, una pareja que con todo respeto, fumaba marihuana, muy tóxica me entiendes.

“Era el gusto de ellos, siempre se lo dije, en un arranque la chava le dio una cachetada y el Omar la empujó. Entonces la chava dijo y denunció que Omar la había golpeado”, concluyó.

¿Cuándo detuvieron a Omar “N” Chávez?

Omar “N”, hijo del ex-boxeador Julio César Chávez, fue detenido en Sinaloa de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención se confirmó durante este miércoles 20 de mayo mediante un boletín informativo de las autoridades correspondientes.

El individuo de 30 años de edad fue detenido cuando se trasladaba en la vía de Culiacán – Navolato, a la altura del kilómetro 9.5, alrededor de las 8:53 AM.

Omar “N” es el segundo hijo de Julio César Chávez que ha sido detenido por las autoridades policiacas en el último año.

Omar “N” al igual que su padre y su hermano también fue boxeador. El mexicano, nacido en 1990, comenzó su carrera en el boxeo profesional a los 16 años en la categoría de peso súper mediano.

Su camino como boxeador lo llevó a tener un registro de 51 peleas con récord de 41 victorias (28 por knockout) y nueve derrotas, además de un empate.

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