Detienen a Omar “N”, hijo de Julio César Chávez, en Sinaloa

Omar “N”, hijo del ex-boxeador Julio César Chávez, fue detenido en Sinaloa de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención se confirmó durante este miércoles 20 de mayo mediante un boletín informativo de las autoridades correspondientes.

Los cargos o motivos de la detención de Omar “N” son desconocidos. El individuo de 30 años de edad fue detenido cuando se trasladaba en la vía de Culiacán – Navolato, a la altura del kilómetro 9.5, alrededor de las 8:53 AM.

Omar “N” es el segundo hijo de Julio César Chávez que ha sido detenido por las autoridades policiacas en el último año.

🚨#AHORA La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reportó la detención, en Culiacán, Sinaloa, del boxeador Omar Chávez, hijo del histórico peleador mexicano, Julio Cesar Chávez.



Sin darse a conocer el motivo de su arresto, la aprehensión de Omar Alonso Chávez Carrasco,… pic.twitter.com/StB4iF7E17 — Azucena Uresti (@azucenau) May 21, 2026

Julio César Chávez Jr quedó señalado por la Fiscalía General de la República de México por presunto tráfico de armas y conexiones con el Cartel de Sinaloa.

Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y luego deportado a México. Aunque fue liberado en suelo mexicano, la disputa legal sobre su caso se mantiene.

Omar “N”, otro exboxeador de la familia Chávez

Omar “N” al igual que su padre y su hermano también fue boxeador. El mexicano, nacido en 1990, comenzó su carrera en el boxeo profesional a los 16 años en la categoría de peso súper mediano.

Su camino como boxeador lo llevó a tener un registro de 51 peleas con récord de 41 victorias (28 por knockout) y nueve derrotas, además de un empate.

Su última pelea se celebró en Tijuana en julio de 2012 por el título mediano del CMB, combate en el que perdió ante Jorge Páez Jr. por decisión unánime.

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