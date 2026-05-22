Orbelín Pineda se suma a selección mexicana: ¿Qué futbolistas faltan por llegar al Tri?

Orbelín Pineda, centrocampista del AEK Atenas, se unió este viernes a la disciplina de la selección mexicana de fútbol, previo al amistoso que más tarde jugará con Ghana.

“Orbelín Pineda, jugador del AEK Atenas, se integra hoy a la selección nacional de México en la ciudad de Puebla para el trabajo previo a los partidos de preparación de cara al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026″, informó la selección a través de un comunicado.

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Pineda se unió a Guillermo Ochoa, del AEL Limassol del fútbol de Chipre; Edson Álvarez, del Fenerbahçe de Turquía; César Montes, del Lokomotiv de Moscú; Luis Chávez, del Dinamo de Moscú; y Mateo Chávez, AZ Alkmaar de la Eredivisie, jugadores que durante esta semana acudieron a la concentración del equipo del seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Según el estratega, en el partido que más tarde disputarán ante Ghana en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, utilizará el mayor número de jugadores posibles para tener una mejor perspectiva para conformar su lista de 26 que acudirán al Mundial, la cual se dará a conocer el próximo 1 de junio.

¿Qué jugadores faltan por sumarse a la selección de México al Mundial 2026?

La concentración del Tri, que comenzó hace un par de semanas con jugadores que actúan en la liga local, a pesar de que en ésta transcurre su fase final, provocó opiniones encontradas porque varios equipos tuvieron que ceder a sus futbolistas, lo cual debilitó a clubes como el Guadalajara, que cedió a cinco.

Entre los que actúan en el fútbol extranjero faltan por sumarse a la selección Johan Vásquez, del Génova, y Santiago Giménez, del Milan, del fútbol italiano; Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League; Álvaro Fidalgo, del Real Betis, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid de España y Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah de la liga saudí.

México disputará, luego de jugar contra Ghana, dos juegos más de preparación. El primero contra Australia, el día 30 en Pasadena, California, y el segundo ante Serbia el 4 de junio en Toluca, Estado de México.

El Tri debutará en el Mundial el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Con información de EFE.

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