Té verde o té negro: cuál es mejor para los riñones

Aunque ambas bebidas provienen de la misma planta, Camellia sinensis, el té verde y té negro tienen un procesamiento diferente, lo que varía el sabor y las propiedades de cada una. Quienes consumen ambas alternativas buscan reemplazar el café, relajarse o favorecer órganos vitales como los riñones, pero… ¿sabes cuál es mejor?

Según especialistas y estudios sobre nutrición y salud renal, la respuesta no es completamente absoluta. Tanto el té verde como el té negro pueden aportar beneficios gracias a sus antioxidantes, pero el consumo adecuado y las condiciones de salud de cada persona marcan una diferencia importante.

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Cuál es mejor para los riñones: té verde o té negro

El té verde suele ser el más asociado con efectos protectores para el organismo. Esto se debe a que contiene una elevada cantidad de catequinas y polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación.

Diversos análisis han señalado que estos antioxidantes podrían contribuir a proteger los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, algo importante para el funcionamiento renal. Además, el té verde contiene L-teanina, un aminoácido relacionado con estados de relajación y concentración más equilibrados.

Otro punto a favor es que suele tener un perfil menos oxidado que el té negro, lo que permite conservar más compuestos naturales de la hoja original.

Sin embargo, los expertos advierten que tampoco debe consumirse en exceso. Grandes cantidades de té verde concentrado o suplementos derivados pueden generar sobrecarga en personas con problemas hepáticos o renales previos.

Por su parte, el té negro tiene un proceso de oxidación que genera teaflavinas y tearubiginas, compuestos relacionados con efectos cardioprotectores y posibles beneficios sobre la circulación sanguínea.

Los especialistas destacan que mantener una buena salud cardiovascular también favorece indirectamente a los riñones, ya que ambos sistemas trabajan estrechamente relacionados.

La clave está también en la cafeína

Uno de los aspectos más importantes para elegir entre ambos tés es la cantidad de cafeína.

Los expertos precisan que una taza de té negro contiene unos 47 miligramos de cafeína, mientras que en el té verde varía entre 30 y 50 mg. Aunque ambos tienen menos cafeína que el café, las personas con hipertensión, ansiedad o enfermedad renal avanzada suelen necesitar moderar su consumo.

En algunos pacientes renales, el exceso de cafeína puede alterar la presión arterial y afectar el equilibrio de líquidos. Por eso, médicos y nutricionistas recomiendan no abusar de ninguna de las dos bebidas.

El té verde suele percibirse como una opción más suave debido a la presencia de L-teanina, que ayuda a equilibrar el efecto estimulante de la cafeína.

Aun así, la clave está en la moderación. Consumir entre dos y tres tazas al día, evitar exceso de azúcar y mantener buena hidratación sigue siendo la recomendación principal.

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