Qué es un “baño de sonido” para calmar la ansiedad: los síntomas caen un 60%

El “baño de sonido”, que combina respiración consciente, relajación y vibraciones armónicas, es una técnica que las personas con ansiedad están poniendo en práctica para inducir un estado profundo de calma mental y física. El objetivo final: reducir los síntomas del cuadro ansioso.

Y no, no tiene que ver con meterte a la ducha y escuchar música relajante, sino envolver el cuerpo en estímulos sonoros que están cuidadosamente diseñados para que tu cerebro disminuya el nivel de alerta. Según expertos, los signos de ansiedad pueden caer hasta un 60%.

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Cómo practicar el “baño de sonido” para aliviar la ansiedad

La coach, terapeuta de sonido y maestra de meditación Sara Auster define esta práctica como una terapia integral enfocada en la escucha consciente. Según explicó, se trata de “una profunda inmersión que utiliza técnicas de sonido y meditación plena”.

La dinámica suele realizarse en una sala tranquila, donde las personas permanecen recostadas sobre una colchoneta o mat de yoga mientras concentran su atención en la respiración y en los sonidos emitidos por distintos instrumentos.

Entre los más utilizados destacan los cuencos cantores del Himalaya, gongs, diapasones y cuencos de cristal. Sus vibraciones producen frecuencias suaves y repetitivas similares a sonidos de la naturaleza, como el viento entre los árboles o las olas del mar.

Sara Auster recomienda no practicarlo en la cama para evitar quedarse dormido, sin embargo, también es válido. El objetivo es mantener un estado de relajación consciente y no entrar completamente en sueño profundo.

La posición, la comodidad y el ambiente propicio son detalles fundamentales al practicar un “baño de sonido” contra la ansiedad. Crédito: Miljan Zivkovic | Shutterstock

En este sentido, las vibraciones armónicas y la respiración pausada ayudan a disminuir progresivamente la actividad mental acelerada. La doctora Sandra Solano, coach certificada y fundadora de Integro Restore, sostiene que los sonidos de los cuencos cantores pueden estimular determinadas respuestas cerebrales y favorecer la salida de ese estado ansioso.

Además, durante la sesión, el cuerpo reduce tensiones musculares y el sistema nervioso comienza a activar mecanismos relacionados con la relajación.

Qué dice la ciencia sobre esta técnica

Un estudio publicado en el Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine analizó los efectos de los “baños de sonido” con cuencos cantores en distintos participantes.

Los resultados mostraron una reducción del 60% en los signos de ansiedad y una caída del 89% en síntomas asociados con tensión muscular. También se registró una disminución temporal cercana al 50% en indicadores de depresión.

Aunque los especialistas aclaran que esta práctica no reemplaza tratamientos médicos ni psicológicos, sí puede convertirse en un complemento útil dentro de estrategias integrales de bienestar emocional.

También es importante entender que no todas las personas reaccionan igual. Algunas sienten relajación inmediata, mientras que otras necesitan varias sesiones para notar cambios más evidentes en el manejo del estrés o la ansiedad cotidiana.

Ejemplo de un “baño de sonido” con cuencos tibetanos, uno de los instrumentos más empleados para este tipo de terapia.

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