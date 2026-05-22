Tulsi Gabbard renuncia como jefa de inteligencia de EE.UU. tras diversas polémicas

Tulsi Gabbard, la directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, presentó su renuncia este viernes ante el presidente Donald Trump, efectiva a partir del 30 de junio de 2026, según confirmó en exclusiva Fox News Digital y corroboró Reuters citando una fuente de la Casa Blanca.

La excongresista demócrata que se unió al Partido Republicano desde 2024 explicó que su esposo, Abraham Williams, fue diagnosticado recientemente con “una forma extremadamente rara de cáncer de hueso” y que debe estar a su lado. Pero de fondo hay también una serie de señales que confirman que su posición en el gobierno se había vuelto insostenible.

Varios reportes indican que, desde abril, Trump había preguntado en privado a sus asesores si debía reemplazarla. Por su parte, Reuters reportó que la Casa Blanca la presionó para que dimitiera.

Una salida por motivos personales, pero con trasfondo político

En su carta de renuncia, Gabbard afirmó que: “Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026”, y añadió que su esposo Abraham “enfrenta desafíos significativos en las semanas y meses por venir”.



Minutos después, el presidente Trump designó al subdirector de Gabbard como director nacional de inteligencia interino, pero no anunció quién ocuparía el cargo de manera permanente.



Sin embargo, persiste la percepción de que la presión política fue el verdadero motivo que orilló a Gabbard a dimitir. Según The Atlantic y The Guardian, Gabbard fue sistemáticamente excluida de las decisiones clave de seguridad nacional durante la guerra con Irán, la operación más significativa, hasta el momento, del segundo mandato de Trump.

El cargo que nunca terminó de ejercer

El historial de Gabbard al frente de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) estuvo marcado por la controversia desde el inicio.



En agosto de 2025, el Gabbard anunció un recorte de más del 40% del personal de la Oficina, para generar ahorros estimados de $700 millones de dólares al año, bajo el argumento de que era una dependencia “inflada e ineficiente”. En febrero de 2026, disolvió un grupo de trabajo que buscaba reformar la recopilación de inteligencia, antes de que cumpliera un año de existencia.



La relación con el Congreso fue igualmente tensa. Legisladores de ambos partidos la criticaron por falta de cooperación en temas de combate al terrorismo y amenazas de China. En marzo, durante una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, evitó confirmar si la comunidad de inteligencia había evaluado que Irán representaba una amenaza inminente antes de que Trump iniciara el conflicto.



Esa respuesta tímida provocó el quiebre definitivo.

¿Por qué esta renuncia importa para la comunidad hispana?

La salida de Gabbard ocurre en un momento en que el aparato de inteligencia de EE.UU. se está enfocando en América Latina y el combate al narcotráfico, áreas que afectan directamente a comunidades inmigrantes.



Según Intelligence Online, el giro de Washington hacia ‘contranarcotics’ y Latinoamérica ha ocurrido en detrimento de recursos contra el terrorismo, con implicaciones para la seguridad en comunidades fronterizas.



Además, este vacío en el liderazgo en una oficina clave llega en un momento delicado: midterms en noviembre, conflicto activo con Irán y presiones en el Estrecho de Ormuz que afectan el precio global del petróleo y, por extensión, el precio de la gasolina en EE.UU.

Preguntas frecuentes sobre la renuncia de Tulsi Gabbard a la ODNI

¿Quién es Tulsi Gabbard y por qué era importante su cargo?

Gabbard es una excongresista que representó a Hawaii como demócrata durante años antes de afiliarse al Partido Republicano para apoyar a Trump. Como directora nacional de inteligencia, supervisaba las 18 agencias de inteligencia del país, incluyendo la CIA y el FBI.



¿Por qué renunció Gabbard realmente?

Oficialmente, por el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo. Sin embargo, hay reportes que señalan que la Casa Blanca la presionó para que dimitiera.



¿Quién la reemplaza?

Trump designó al subdirector de Gabbard como director interino, pero de momento no se ha nombrado un sucesor permanente.



¿Cómo afecta esto a la comunidad hispana e inmigrante?

La ODNI coordina políticas de seguridad que incluyen operaciones en la frontera y contra el narcotráfico en Latinoamérica. Un liderazgo en transición puede generar cambios que impacten directamente a comunidades inmigrantes y fronterizas.



¿Hubo señales previas de que dejaría el cargo?

Sí. Desde febrero de 2026, el Congreso y la Casa Blanca aumentaban la presión sobre su gestión. En abril, Trump preguntó a asesores si debía reemplazarla.

Conclusión

La salida de Tulsi Gabbard deja al aparato de inteligencia más poderoso del mundo sin liderazgo en un momento de guerra activa, tensión geopolítica y midterms en el horizonte. La pregunta real es si el nuevo responsable tendrá la confianza del presidente para ejercerlo de verdad, algo que Gabbard nunca terminó de conseguir.





Sigue leyendo:

– Jefa de Inteligencia Nacional testifica en audiencia del Senado

– Jefa de Inteligencia Nacional de EE.UU. y la pesquisa a máquinas de votación en Puerto Rico por supuesta interferencia electoral

– Jefa de espionaje de Trump asegura que administración Obama inventó información sobre Rusia