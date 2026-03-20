Jefa de Inteligencia Nacional de EE.UU. y la pesquisa a máquinas de votación en Puerto Rico por supuesta interferencia electoral

NUEVA YORK – Tulsi Gabbard, directora de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI), confirmó ayer en una audiencia pública en el Congreso que su oficina incautó máquinas de votación en Puerto Rico como parte de una pesquisa por alegada interferencia electoral.

“Había preguntas sobre si había vulnerabilidades de las que una amenaza pudo haberse aprovechado”, declaró Gabbard a preguntas del representante demócrata de Connecticut, Jim Himes, sobre las razones para la confiscación.

Gabbard añadió que el equipo se encuentra almacenado en una instalación segura de la agencia.

Himes es miembro de alto rango del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes (HPSCI).

El referido organismo supervisa las agencias de inteligencia estadounidenses en áreas como presupuesto y actividades. El comité puede examinar programas, realizar investigaciones formales y audiencias sobre amenazas a la seguridad nacional. Sus miembros también analizan información de inteligencia y operaciones encubiertas.

Como parte de una audiencia pública del comité en pleno para una evaluación anual de las amenazas mundiales a la seguridad nacional de EE.UU., Himes indagó sobre si las agencias de inteligencia cuentan con pruebas de interferencia extranjera en las elecciones de 2020. Gabbard planteó que la Administración Trump les encomendó revisar supuestos intentos pasados de influir en los procesos electorales de EE.UU. La directora de DNI no proveyó hallazgos específicos.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, durante una audiencia del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes este jueves para examinar las amenazas a la seguridad nacional de EE.UU. Foto: AP /Tom Brenner

Ejemplo de esto fue la indagatoria relacionada con las máquinas de votación en Puerto Rico.

El demócrata le cuestionó a la jefa de ODNI si habían notificado al comité sobre la custodia de las máquinas de votación, a lo que esta contestó en la negativa.

“No creo que lo hicimos. Sin embargo, esto se realizó a solicitud de fiscales federales en Puerto Rico…”, expresó.

“Esta es una pregunta para responder sí o no. La respuesta es que no informaron al comité de la toma de las máquinas de votación en el territorio”, interrumpió Himes.

“Yo leí en los reportes que estaban buscando posible amenaza extranjera (en las elecciones); pero, ¿hay alguna amenaza específica que los llevó a tomar esta acción?”, continuó el congresista.

“Había preguntas sobre si había vulnerabilidades de las que una amenaza pudo haberse aprovechado. Esa era el propósito por el que se nos requirió a nosotros mirar esas vulnerabilidades”, contestó.

El representante prosiguió: “¿Dónde están esas máquinas de votación ahora?”.

“Yo creo que están guardadas en una instalación de seguridad en DNI”, replicó Gabbard.

“¿Usted o algún otro oficial de DNI ha tomado algún otro equipo de votación en cualquier estado o territorio?”, preguntó el miembro de alto rango.

“No que yo sepa”, respondió la oficial.

🚨 BREAKING: DNI Tulsi Gabbard CONFIRMS her office SEIZED voting machines in Puerto Rico, which are now being stored at a secure ODNI facility



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En febrero pasado, reportes de medios estadounidenses indicaron que ODNI sometió a pruebas varias máquinas incautadas en la isla por supuestas vulnerabilidades de seguridad.

Sin especificar sobre los hallazgos, la entidad señaló a través de declaraciones escritas a CNN en ese momento, que habían detectado prácticas de ciberseguridad y de despliegue operativo “sumamente preocupantes” en los equipos utilizados en Puerto Rico.

El reporte añadió que la fiscalía federal en Puerto Rico, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y un agente especial supervisor del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) “facilitaron la entrega voluntaria del hardware y el software de votación electrónica a la ODNI para su análisis”.

El comunicado también hizo referencia a las denuncias de varios sectores en la isla sobre “discrepancias y anomalías sistémicas en sus sistemas de votación electrónica”.

Reuters reseñó que la investigación despegó durante la primavera pasada.

Fuentes de ese medio alegaron que el objetivo era colaborar con el FBI para investigar denuncias de que Venezuela había interferido en las máquinas de votación en Puerto Rico. La pesquisa no habría arrojado pruebas claras en esa dirección.

Los esfuerzos forman parte de una campaña más amplia encabezada por el presidente Donald Trump en su empeño por probar fraude en las elecciones del 2020 en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

Las primarias de junio de 2024 en Puerto Rico estuvieron marcadas por apagones y problemas con la máquinas de escrutinio electrónico.

La empresa Dominion Voting Systems aceptó públicamente que un error en la programación de datos de las máquinas pudo haber provocado que se transmitieran resultados equivocados.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) afirmó que el error técnico no afectó el conteo de votos, sino la transmisión de las actas.

La CEE añadió que cualquier discrepancia se solucionaría durante el proceso de escrutinio general que culminó el 31 de diciembre de ese año.

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