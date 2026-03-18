Jefa de Inteligencia Nacional testifica en audiencia del Senado

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, se presentará este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado, en lo que es su intervención pública más relevante en meses.

Se prevé que los senadores soliciten detalles sobre la gestión gubernamental del conflicto iraní y las implicaciones para la seguridad nacional. La audiencia ocurre en un contexto de alta tensión donde también se abordarán temas de integridad electoral y el entorno de riesgos globales, informó ABC News.

Asimismo, la comparecencia coincide con la reciente renuncia de Joe Kent, principal funcionario antiterrorista de la administración, Joe Kent, quien renunció el martes y manifestó su oposición a la guerra con Irán, convirtiéndose en el cargo de mayor perfil en abandonar el gobierno por este motivo.

Discrepancias sobre la amenaza inminente

La salida de Kent ha generado interrogantes sobre los fundamentos de la intervención militar. En su carta de dimisión, el exfuncionario sostuvo que no podía, “en conciencia”, respaldar el conflicto, argumentando que Irán no presentaba “ninguna amenaza inminente” para el país. Esta afirmación contradice la postura del presidente Donald Trump, quien ha reiterado que Teherán estaba “muy cerca” de poder atacar.

Por su parte, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) desmintió versiones que sugerían que la Casa Blanca solicitó el despido de Kent antes de su renuncia oficial.

Postura de la Dirección de Inteligencia Nacional

Tras la dimisión de Kent, Gabbard defendió la autoridad presidencial para definir los riesgos de seguridad. A través de la red social X, señaló que el mandatario es responsable de determinar “qué constituye y qué no constituye una amenaza inminente”. Según la directora, la función de la ODNI es garantizar que el presidente cuente con la mejor información para proteger a las tropas y al pueblo estadounidense.

Gabbard, conocida anteriormente por su activismo contra el intervencionismo militar, ha sostenido que “la guerra siempre debe ser el último recurso, solo después de que se hayan agotado por completo todas las medidas diplomáticas”.

Sigue leyendo:

– Congreso cita a Pam Bondi por la gestión del caso Jeffrey Epstein

– Alertas por nombramiento de senador Mullin como secretario de Seguridad Nacional

– “MAGA está muerto”: Exfuncionaria de Trump critica el rumbo del presidente