Comprar un auto nuevo ya es demasiado caro: Jeep, Ram y Chrysler prometen modelos por menos de $40,000

Comprar un auto nuevo en Estados Unidos cuesta hoy cerca de $50,000 dólares, una cifra que ha dejado fuera del mercado a millones de familias. Además, los pagos mensuales siguen aumentando y las opciones económicas prácticamente desaparecieron. Para atender a este mercado, Stellantis anunció una estrategia comercial que busca recuperar a esos compradores con nuevos modelos de Jeep, Ram y Chrysler por debajo de los $40,000.

La compañía planea lanzar 11 vehículos en Norteamérica, incluidos siete modelos por menos de $40,000 y dos que tendrían un precio base de $25,000. El plan cuenta con un presupuesto de $70,00 millones y busca atender un problema que está golpeando a toda la industria: cada vez menos estadounidenses están en posibilidad de comprar un auto nuevo.

¿Por qué ahora? el mercado expulsó a la clase media

El precio de los autos nuevos aumentó 30% en seis años, según datos del Los Angeles Times, mientras que el Kelley Blue Book en abril de 2026 reportó que el pago mensual promedio por un auto nuevo ya supera los $767 dólares. Con estos costos, los compradores con ingresos menores a $75,000 anuales pasaron de representar el 37% de las ventas en 2019 al 26% en 2025, de acuerdo con Cox Automotive.

Como alternativa, millones de familias hispanas han tenido que recurrir al mercado de autos usados, extender sus préstamos a siete años o simplemente posponer la compra. Es exactamente ese segmento al que Stellantis quiere recuperar.

Los modelos concretos y sus precios

El plan FaSTLAne 2030, presentado por el director ejecutivo Antonio Filosa durante el Investor Day de la compañía, contempla la producción de varios modelos asequibles:

Chrysler Airflow : SUV mediano, precio por debajo de $40,000

: SUV mediano, precio por debajo de Chrysler Arrow y Arrow Cross : dos modelos compactos tipo crossover, entre $25,000 y $35,000

: dos modelos compactos tipo crossover, entre Ram Dakota : camioneta mediana, precio inicial por debajo de $40,000

: camioneta mediana, precio inicial por debajo de Ram Rampage : camioneta compacta, también bajo los $40,000

: camioneta compacta, también bajo los Además: nuevos modelos de Jeep Cherokee, Jeep Wrangler Scrambler y un Dodge GLH

Los modelos Airflow y Arrow forman parte de la estrategia ‘Value By Design’ de Chrysler, que busca específicamente competir en el segmento de menor precio.

Lo que significa este anuncio para el comprador hispano

Un Chrysler Arrow desde $25,000 representaría un ahorro de entre $24,000 y $25,000 dólares frente al precio promedio actual del mercado. En pagos mensuales, la diferencia podría ser de $300 a $400 dólares menos al mes, dependiendo del plazo y la tasa de interés.

Eso no es un ahorro menor.

Para una familia con ingresos de $60,000 al año, esa diferencia representa recuperar entre 6 y 8% de su ingreso anual que hoy se destina para mitigar los incrementos en el costo del transporte.

El plan completo: $70,000 millones y una apuesta a 2030

Más allá de los precios, Stellantis comprometió una inversión de 60,000 millones de euros (aproximadamente $70,000 millones de dólares) durante los próximos cinco años, para alcanzar un flujo de caja positivo en 2027 y un margen operativo del 7% para 2030.

La compañía planea lanzar un total de 60 nuevos vehículos globalmente, con 29 modelos totalmente eléctricos, 15 híbridos enchufables y 24 híbridos convencionales. En Norteamérica, el plan incluye además actualizar 12 modelos existentes.

“Cada marca de Stellantis tendrá un papel claro en cumplir nuestros compromisos FaSTLAne 2030”, sostuvo Antonio Filosa, desde la sede corporativa de Auburn Hills.

¿Cuándo estarán disponibles estos nuevos autos?

La mala noticia es que ninguno de estos modelos está disponible hoy, sino que se lanzarán al mercado de forma escalonada entre 2026 y 2030, con la plataforma tecnológica STLA One, diseñada para reducir los costos de fabricación un 20%, a partir de 2027. Algunos modelos como el Jeep Recon EV y el nuevo Cherokee llegarán antes del cierre de este año.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva línea económica de Stellantis

¿Cuándo estarán disponibles los autos de Jeep, Ram y Chrysler por menos de $40,000?

Los modelos se lanzarán de manera gradual entre 2026 y 2030. Algunos modelos como el Jeep Cherokee y el Jeep Recon EV llegarán antes de fin de 2026.

¿Cuál es el modelo más económico que planea lanzar Stellantis?

Los modelos Chrysler Arrow y Arrow Cross tendrán precios base entre $25,000 y $35,000 dólares, convirtiéndose en los más accesibles del nuevo portafolio norteamericano de la empresa.

¿Incluyen motores eléctricos o híbridos los nuevos modelos accesibles?

Sí. El plan contempla versiones eléctricas, híbridas enchufables e híbridas convencionales. La Ramcharger será el primer vehículo de la marca con motor eléctrico de rango extendido.

¿Por qué son tan caros los autos nuevos en EE.UU. hoy?

El precio promedio supera los $49,000 dólares debido a la eliminación de modelos económicos del mercado, los aranceles automotrices y el aumento sostenido de precios desde la pandemia.

¿Qué es el plan FaSTLane 2030 de Stellantis?

Es la estrategia de cinco años de la empresa, que contempla 60 nuevos vehículos globales, inversión en plataformas tecnológicas y el regreso de modelos asequibles.

Conclusión

El anuncio de Stellantis es una señal de que la industria automotriz empieza a reconocer que perdió a millones de compradores de clase media.

Pero el mercado no cambiará de un día para otro: los nuevos modelos asequibles no llegarán en masa antes de 2027 o 2028, y para entonces los precios en el mercado de reventa, las tasas de interés y los aranceles seguirán siendo factores. La apuesta de Jeep y Ram es real, pero también es, por ahora, una promesa a futuro.

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